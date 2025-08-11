[헤럴드경제=안효정 기자] 서울 구로공단에 있는 폐공장에서 공기총과 군용총탄 등이 발견됐다. 수사에 나선 경찰은 해당 총기류의 소유주로 의심되는 인물을 추적하고 있다.

11일 구로경찰서에 따르면 지난 9일 구로구 구로공단 내 한 폐공장에서 장총 1정과 총탄 60여발이 발견됐다. 경찰은 폐공장 임차인인 70대 남성 A씨가 소유한 것으로 의심하고 그를 총포화약법 위반 혐의로 입건 전 조사(내사)하고 있다. 다만 이 남성은 연락이 닿지 않는 상태여서 소재 파악을 벌이고 있다.

경찰은 공장에서 공기총과 총기총탄 10여발, 군용 화약총탄 50여발 등을 발견하고 수거했다. 이 공장 건물은 장기간 명도 소송에 휩싸이며 방치된 상태였다. 최근 강제집행 과정에서 임대인이 고용한 폐기물 처리 업체 직원들이 정리하다가 발견했다고 한다.

경찰은 이번에 수거한 총기와 공기총탄은 경찰청 산하 총포화약안전기술협회에 보내 감정 중이다. 화약총탄은 인근 군부대로 보내 감정을 요청했다.

이 총과 총탄은 무등록 상태로 추정된다. 다만 총기류 등록이 전산이 아닌 수기로 이뤄지던 시절에 습득한 총기일 가능성도 염두에 두고 조사를 벌이고 있다.