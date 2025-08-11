법무법인 세종 황현일 변호사, 이재훈 회계사

가상자산은 이제 주요 투자 수단 중 하나로 자리 잡은 지 오래다. 가상자산 투자자는 700만명을 넘어섰고 하루 평균 거래금액만 적게는 6조원, 많게는 20조원을 웃돈다. 그러다보니 불공정거래도 심심찮게 일어난다. 시세조종, 허위광고, 미공개정보 이용, 투자사기 등 종류도 다양하다. 투자자들은 억울한 피해를 입을 수밖에 없다. 전(前) 금융위원회 자본시장조사단 사무관이었던 법무법인 세종 황현일 변호사, 前 금융감독원 가상자산조사국 조사분석팀장을 지낸 이재훈 회계사가 현장에서 직접 경험한 가상자산 불공정거래 조사이야기를 들려주고자 한다. [편집자주]

요즘 가상자산 시장에서 가장 뜨거운 이슈 중 하나는 스테이블코인이다. 특히, 미국에서는 스테이블코인의 발행 및 운영에 관한 내용을 담은 ‘지니어스법(GENIUS Act)’이 지난달 통과됐고, 우리나라에서도 새 정부 출범 이후 스테이블코인 법제화에 대한 논의가 활발히 진행 중이다. 이러한 국제적 움직임속에서 최근 미국 증권거래위원회(SEC)가 스테이블코인에 대한 회계처리 지침을 발표한 것은 주목할만 하다. 기업이 보유한 달러 기반 스테이블코인을 특정 조건 하에서 ‘현금성 자산(Cash Equivalents)’으로 분류할 수 있도록 하는 기준을 제시한 것이다.

스테이블코인을 현금성 자산으로 분류하기 위해서는 지급준비자산이 현금 또는 미국 국채 등 안전자산으로 100% 담보돼야 하고, 그 가치는 항상 1달러 수준에서 안정적으로 유지돼야 하며, 보유자가 요청할 경우 언제든지 상환 가능해야 한다. 이 조건은 결국 스테이블코인이 실질적으로 ‘디지털 달러’와 유사한 기능을 수행할 수 있어야 함을 의미한다.

이러한 지침은 회계상 ‘현금성 자산’의 핵심 원칙을 조금 더 구체화시킨 것이라고 볼 수 있다. 기업회계기준서 제1007호(현금흐름표)에 따르면, 현금성 자산으로 분류되기 위해서는 두 가지 요건을 충족해야 한다. 하나는 해당 자산이 확정된 금액의 현금으로 전환되기 쉬워야 한다는 ‘전환의 용이성’이고, 다른 하나는 가치의 변동성이 작아야 한다는 ‘가치의 안정성’이다. 일반적으로 취득 시점 기준으로 만기까지 3개월 이내에 도래하는 단기 국공채나 양도성 예금증서 등이 여기에 해당된다.

대표적인 스테이블코인인 USDC와 USDT를 이 기준에 따라 비교해보면 그 차이를 명확하게 알 수 있다. 먼저, USDC의 경우 발행사 서클(Circle)은 지급준비자산으로 현금 및 만기 3개월 이내의 미국 국채만을 보유하며, 이를 주기적으로 외부 감사를 통해 공개하고 있다. 또, USDC는 명확한 일대일 환매정책을 갖추고 있어 언제든지 달러로 전환 가능하다. 이러한 점에서 USDC는 전환의 용이성과 가치의 안정성이라는 현금성 자산의 요건을 충족한다고 볼 수 있으며, SEC 지침에 따라 현금성 자산으로 분류될 수 있다.

반면, USDT의 경우는 사정이 좀 다르다. USDT를 발행하는 테더(Tether)는 지급준비자산에 기업채권, 비트코인 등 상대적으로 변동성이 큰 자산을 포함하고 있다. 담보 구성 내역에 대한 투명성 역시 낮다는 비판을 받아왔다. 또, 환매 요청 시 일부 조건이 붙거나 지연이 발생할 수 있다는 점에서 상환 보장성이 제한적이다. 때문에 USDT는 현금성 자산의 요건을 모두 충족한다고 볼 수는 없다. 따라서 USDT는 보유목적에 따라 회계상 무형자산 등으로 분류하고, 원가모형 또는 재평가모형 등을 적용해 인식 및 상각 처리하는 것이 바람직하다.

현재 우리나라에서는 스테이블코인을 비롯한 가상자산 전반에 대한 회계기준이 명확하게 정립돼있지 않다. 스테이블코인을 포함한 다양한 가상자산은 그 특성에 따라 회계처리 방식이 상이할 수 있으며, 동일한 스테이블코인이라 하더라도 담보자산의 성격, 환매 가능성, 가격 안정성 등에 따라 회계상 분류는 달라질 수 있다. 이는 기업의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이므로 보유 목적 및 경제적 실질을 충실히 반영한 회계처리와 공시가 요구된다.

앞으로 가상자산의 제도권 편입이 가속화됨에 따라 스테이블코인 회계처리 기준에 대한 구체적인 가이드라인이 마련돼야 한다. 또, 회계정보의 신뢰성과 비교가능성을 확보하기 위해서는 스테이블코인뿐 아니라 NFT, 유틸리티 토큰, 증권형 토큰 등 다양한 가상자산에 대한 인식 및 평가 기준이 종합적으로 필요하다.

무엇보다 중요한 것은 기업이 보유한 가상자산이 시장에서 어떻게 평가되고 있으며, 회계적으로 어떤 방식으로 재무제표에 반영되는지가 투자자와 이해관계자에게 명확히 전달돼야 한다. 이를 위해서는 향후 스테이블코인 관련 법제화와 더불어 회계기준의 정비와 공시 기준의 구체화도 병행돼야 한다.

