[헤럴드경제=김성훈 기자] 국내 최대 온라인 익명 커뮤니티 ‘디시인사이드’가 경영권 매각을 추진한다.

7일 더벨에 따르면, 디시인사이드는 최근 매각 주관사로 삼정KPMG를 선정하고 경영권 매각을 추진 중이다. 시장에서는 디시인사이드의 예상 기업가치(EV)를 약 2000억원 수준으로 보고 있다.

1999년 개설된 디시인사이드는 26년간 대한민국 온라인 문화의 중심에서 트렌드와 이슈를 생성해온 대표적 온라인 커뮤니티다. 이용자들이 관심사에 따라 게시판(갤러리)을 직접 만들고, 익명으로 콘텐츠를 자유롭게 생산·공유한다는 점에서 경쟁 플랫폼 대비 독보적인 구조를 갖추고 있다. 이용자들의 자유도가 높아 성착취, 살해 협박, 테러 예고 게시물이 올라오는 등 범죄 온상이 된다는 그림자도 갖고 있다.

국내 웹사이트 중 트래픽 순위는 네이버·구글·유튜브·다음에 이어 5위(지난해 말 기준)다. 지난해 하루 평균 방문자 수는 약 348만명, 댓글은 244만건에 달했다. 월간 페이지뷰(PV)는 PC·모바일 합산 38억회, 월간 게시글 수는 약 2780만건에 이른다.

이 같은 트래픽을 기반으로 디시인사이드는 지난해 매출 207억원, 영업이익 90억원을 기록했다. 영업이익률이 43.6%로 매우 높다. 디시인사이드 직원은 32명인데, 1인당 영업이익을 계산하면 2억8000만 원이다.

다만 경영권 매각이 진행되더라도 창업자인 김유식 대표는 잔류하며 회사를 이끌 것이라는 관측이 나온다.