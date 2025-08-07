금감원·금투협 자본시장 현장 전문가 간담회

[헤럴드경제=정윤희 기자] 금융감독원은 7일 금융투자협회와 공동으로 자본시장 현장전문가 간담회를 열고 최근 미국 관세 부과와 세제 개편안 등 현안에 대한 자본시장 현장의 목소리를 들었다.

이날 오전 여의도 금융투자협회에서 열린 간담회에서 자본시장 현장 전문가들은 미국과의 관세협상 타결 등 국내외 불확실성이 일부 완화돼 국내 주식시장에는 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다.

또, 최근 정부에서 주도한 상법 개정이 국내외 투자자의 투자심리를 크게 개선해 자본시장 성장을 견인했으며 글로벌 투자자 및 개인 투자자들은 이번 상법 개정으로 정부의 확고한 정책 방향을 확인했다고 평가했다.

시장은 향후 정부가 주식시장 활성화를 위해 자사주 소각 및 장기투자자 세제 혜택 등 주식시장에 우호적인 정책을 지속할 것으로 기대하면서도 최근의 세제 개편 이슈, 관세 부과로 인한 국내 일부 기업의 실적 저하 가능성 및 미국 인플레이션 압력 증가 등으로 국내시장이 영향 받을 가능성도 배제할 수 없다고 봤다.

서재완 금감원 금융투자부문 부원장보는 “코스피 지수가 역사상 최고치에 근접하는 등 국내 주식시장이 그간의 긴 침체기를 지나, 부동산에 편중된 자금이 자본시장으로 대이동하는 전환점이 마련됐다”며 “자본시장이 지속해 성장하는 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

서유석 금투협회장도 “증시 활성화를 위해서는 혁신산업 등 생산적 분야로 자금 공급이 확대되는 것이 무엇보다 중요하다”며 “업계도 모험자본 공급이라는 막중한 역할을 차질 없이 수행할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 했다.