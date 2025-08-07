[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 중구는 오는 14일 항공일자리센터(인천국제공항 제1여객터미널 4층)에서 제4회 공항 일자리 채용의 날 행사를 개최한다.

이번 ‘공항 일자리 채용의 날’은 항공산업 분야 일자리 확대와 관련 기업의 인력수급 문제 해결을 위해 마련된 행사다.

인천 중구와 중부지방고용노동청, 항공일자리센터가 협업해 행사를 운영하고 케이오주식회사, 월드유니텍주식회사, ㈜제일비엠시, ㈜유니에스, 씨제이프레시웨이주식회사, ㈜엑스퍼트 총 6개 기업이 참여한다.

행사는 이날 오전 10시부터 오후 4시까지 1부·2부로 나뉘어 진행될 예정이다.

참여 업체는 현장 면접을 통해 ▷기내청소원 ▷면세점 판매원 ▷공항 라운지 미화원 ▷지상 조업원(하기/탑재) ▷주방 보조원 ▷기내식/기내용품 세팅 등의 업무 분야에서 109명의 인력을 채용할 예정이다.

특히 구는 구인기업-구직자 간 현장 면접 외에도 구직자 대상 1:1 취업 진로상담 등을 운영해 원활한 채용이 이뤄지도록 도울 방침이다.

항공산업 분야 취업을 희망하는 구직자라면 누구나 이번 행사에 참여할 수 있다. 참가 희망자는 이력서를 지참해 당일 행사장을 방문하면 된다.

자세한 내용은 중구 누리집 공지사항을 참고하거나, 영종 일자리센터(☎032-746-6920) 또는 항공일자리센터(☎1577-9731)로 문의하면 된다.