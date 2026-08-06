고려대 연구진실성위, 본조사 7개월 만

[헤럴드경제=한지숙 기자] 고려대학교가 유승민 전 의원의 딸 유담 씨의 논문 쪼개기 의혹에 대해 문제가 없다는 결론을 낸 것으로 전해졌다.

6일 고려대와 채널A 보도에 따르면 고려대 연구진실성위원회는 유 씨의 논문 쪼개기 의혹과 관련해 조사를 실시한 결과 4일 연구 부정행위에 해당하지 않는다는 결론을 내렸다.

국민신문고에 접수된 신고를 바탕으로 본 조사에 착수한 지 7개월 만이다.

고려대 관계자는 “조사 결과 연구 부정행위에 해당하지 않는 것으로 결론 냈다”며 “현재로선 그 외 추가 절차나 조치가 정해진 바 없다”고 밝혔다.

고려대는 지난해 12월 외부 위원이 50% 이상 참여하는 본조사위원회를 구성해 연구물 등을 조사했다.

고려대 연구진실성위원회는 유 씨의 학술지 논문 7건과 석·박사 논문 등을 함께 검토한 결과 ‘자기표절’이나 ‘논문 쪼개기’ 의혹 부분에 대해서 “일반적인 연구관행”이라고 판단했다.

위원회는 “연구 질문이 포괄적이고 독립적이어서 하나의 통합 논문으로 발표하기 보다 개별 논문으로 출간하는 것이 학술적으로 바람직하다”고 지적했다. 또한 “이론적 공통점이 있으나 주요 연구 질문은 모두 다르고, 교수직 임용을 위해 전략적으로 짧은 시기 논문을 집중 출판했다”는 유 씨의 소명도 받아들인 것으로 알려졌다.

동국대 법학과를 졸업한 유 씨는 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 취득했다. 인천대 교수 임용 지원 당시 박사학위 논문 등 10편의 연구물을 제출했다.