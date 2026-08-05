블룸버그 칼럼 “한국도 투자 부적합 국가 우려” 제기 금융위 “경제 펀더멘털 견고…국내 증시 성장성 유효” 변동성 확대는 복합 요인…시장 심리 회복 조짐 평가 단일종목 레버리지 상품은 보완대책 통해 안정화 추진 “근거 불명확한 통계…투자 부적격 평가 사실과 달라”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국 경제매체 블룸버그가 한국 증시의 높은 변동성을 이유로 ‘투자 부적합 국가’가 되고 있다는 취지의 칼럼을 게재하자 금융위원회가 사실이 아니라며 공식 반박에 나섰다.

금융위는 한국 경제의 견고한 펀더멘털과 AI·반도체 산업 경쟁력을 강조하며 “한국은 글로벌 AI 시장의 대체 불가능한 공급망이자 투자처”라며 투자 부적격 국가로 평가될 우려는 전혀 없다고 주장했다.

금융위원회는 4일 블룸버그 칼럼 내용과 관련 공식 반박 입장을 내고 이같이 밝혔다. 금융위에 따르면 이날 블룸버그 칼럼니스트 슐리 렌(Shuli Ren)은 ‘한국 역시 투자 부적합 국가가 되고 있다(South Korea Is Becoming Uninvestable, Too)’고 지적했다.

그는 “한국은 올해 세계에서 가장 뜨겁지만 변동성이 큰 증시를 가진 나라”라면서도 “코스피 지수가 단 27거래일 만에 거의 40% 폭락한 것은 2015년 중국 증시 폭락과 비견될 만하다”고 지적했다.

문제점으로는 증시의 극심한 변동성을 꼽았다. 특히 지난 5월 말 출시 승인을 받은 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상품을 이번 변동성 확대의 주요 원인으로 지목했다. 정부가 레버리지 상품의 기본예탁금을 상향하는 등 규제를 강화하고 있으나 “상품 자체를 중단시키지 않는 한 부작용은 여전하다”는 것이다.

칼럼은 한국 투자 시장이 중국과 비슷하게 변하고 있다는 지적도 했다. 그는 “최근 몇 년간 글로벌 자산 운용사들은 정부의 정책 실패와 투자자 경시를 이유로 중국을 투자 부적합 국가로 평가해 왔는데, 불행히도 한국에 대해서도 비슷한 우려가 나오고 있다”며 “한국 정부가 자신이 무슨 일을 하고 있는지, 처음 투자에 나선 젊은 투자자들이 제대로 보호받고 있는지 자성할 때”라고 비판했다.

이에 대해 금융위는 칼럼 내용을 정면으로 반박했다. 금융위는 “한국 경제는 국내총생산(GDP) 성장률, 경상수지 등 펀더멘털 측면에서 그 어느 때보다 견고한 모습을 보인다”고 강조했다.

금융위는 “인공지능(AI) 및 반도체 산업에 대한 기대로 국내 기업의 예상 실적은 주가가 고점일 때에 비해서도 높아진 상황”이라며 “국내외 다수 투자은행(IB)들도 여전히 국내 증시의 견조한 성장 가능성에 무게를 두고 있다”고 강조했다.

최근 높아진 변동성에 대해서는 “6월 중순 이후 변동성이 확대됐으나 이는 여러 복합적 요인에 기인한 것”이라며 “최근 투자 심리가 회복되는 조짐이 나타나고 있다는 것이 시장의 평가”라고 설명했다.

이어 “정부는 시장 안정 기조를 확고히 해 나갈 방침”이라며 “최근 드러난 단일종목 레버리지 상품 관련 우려도 보완 대책을 통해 안정화하는 등 변동성 관리에 최선을 다하고 있다”고 덧붙였다.

아울러 “단기 변동성을 관리해 나가면서 증시의 복원력과 성장성을 높이는 자본 시장 체질개선을 일관되게 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

금융위는 블룸버그 칼럼의 데이터 신뢰성도 문제 삼았다. 금융위는 “현재까지 확인된 바에 따르면 (블룸버그에) 인용된 통계가 사실 관계와 부합하지 않는 부분이 있는 것으로 보인다”며 “정확한 출처 역시 확인되지 않고 있다”고 전했다.

그러면서 “한국이 글로벌 AI 시장의 대체 불가한 공급망이자 투자처로 부각되고 있는 상황에서 근거가 불분명한 수치에 기반해 투자 부적격 국가로 평가될 우려는 전혀 없다”고 강조했다.