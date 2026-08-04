관광 데이터 성과 창출 사례 공모 타 분야 데이터 융복합 사례 포함 개인·팀·기관 누구나 참여 가능 축제·상권 활성화 전략 등 접수 9월 30일 오후 2시 신청 마감해

[헤럴드경제=김명상 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 ‘2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회’를 오는 9월 30일까지 개최한다. 행사는 빅데이터 기반의 실질적 성과를 창출하고 현장 중심의 데이터 활용 문화를 확산하기 위한 취지에서 열린다.

공모 주제는 한국관광 데이터랩(이하 데이터랩) 데이터를 활용한 성과 창출 사례다. 관광 이외 분야 데이터와 융복합해 성과를 낸 사례도 포함된다. 데이터랩을 이용하는 누구나 참여할 수 있으며 개인, 팀(최대 4인), 기관 중 하나를 선택해 신청할 수 있다. 참가자는 지역 방문자 특성 분석을 통한 축제 흥행 전략, 관광객 소비 패턴 분석을 통한 지역 상권 활성화 전략 등 폭넓은 활용 사례를 접수할 수 있다.

접수 기간은 9월 30일 오후 2시까지다. 참가자는 데이터랩 내 공고 게시글의 온라인 신청 폼으로 참가서류를 제출하면 된다. 서면심사 및 발표심사를 거쳐 총 19점을 시상한다. 대상(문화체육관광부 장관상) 1점에 500만원, 최우수상(한국관광공사 사장상) 2점에 각 200만원, 우수상 6점에 각 100만원, 장려상 10점에 각 50만원을 수여한다. 시상식은 10월 23일 서울에서 진행할 예정이다.

이미숙 한국관광공사 관광데이터허브팀장은 “데이터랩의 올해 상반기 월평균 방문자 수는 지난해보다 23.6% 증가한 약 78만 명으로, 누적 500만 명을 넘어섰고 언론 인용 건수도 1년 새 2.5배 늘어나는 등 현장의 관심이 빠르게 커지고 있다”라며, “이번에 발굴된 우수 활용사례도 더 많은 현장에 공유돼 관광산업 전반의 경쟁력 향상으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.