당 대표 후보 대리전 양상 개별후보 겨냥 설전 이어져

[헤럴드경제=유혜림 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 후보들이 3일 방송 토론에서 계파별 신경전을 벌였다. 친청계는 정청래 당대표 후보를 엄호하며 김민석 후보를 공격했고, 친명계 비당권파는 정 후보가 당정 간 엇박자를 유발하고 있다며 역공을 펼쳤다.

이날 경기 부천 OBS 스튜디오에서 열린 토론회에는 본경선에 진출한 최민희·김용·김영호·서미화·한민수·이성윤·박선원·임미애 후보(이상 기호순) 등 총 8명이 참석했다.

친청계로 분류되는 최민희 후보는 주도권 토론에서 한민수 후보에게 “전당대회 과정에서 자기 정치라는 단어가 많이 나왔는데 정 후보가 정말 자기 정치를 했냐”고 물었다.

이에 한 후보는 “느낌과 감정으로 ‘엇박자’와 ‘자기 정치’라는 표현을 쓰는 것”이라며 “도대체 뭘 하나라도 자기 정치를 했는지 근거를 댔으면 좋겠다”고 답했다.

또 최 후보가 “(김민석 후보가) 총리 시절에 ‘당 대표가 로망’이라고 한 것이 오히려 자기 정치가 아니냐고 묻지 않았느냐”고 묻자 한 후보는 “현직 총리가 인터뷰하면서 당 대표가 본인의 로망이라고 한 것은 과연 적합했는가”라고 동조했다.

이에 친명계는 역공에 나섰다. 박선원 후보는 “대통령의 정책에 대해서 사사건건 엇박자나 내고 뒤따르지 않는 것이 반명”이라며 “전당대회 과정에서 ‘정청래 팀’이 단 한 번이라도 대통령을 뒷받침하자고 말하는 것을 들은 적이 없다”고 비판했다.

서미화 후보는 “집권 여당은 대통령을 배출한 정당으로써 정부의 성과를 함께 나누고 알려 대통령을 뒷받침하는 것이 당연한 책무”라며 “코스피 5000을 달성했을 때 조국혁신당과의 합당을 제안하면서 성과가 다 덮였는데 그것을 보고 엇박자라고 한다”고 지적했다.

김용 후보는 한 후보가 이재명 대통령의 가덕도 피습 당시 ‘제 손수건으로 지혈했다’고 발언한 것을 두고 “친명을 자처하면서 거짓말을 하는 것은 용서할 수가 없다”며 “이는 후보 사퇴 사유”라고 말했다.

후보 개인을 정조준한 타격전이 오가기도 했다.

박선원 후보는 최 후보의 딸 축의금 논란에 대해 “가진 자가 더 많이 누리려고 하기 때문에 우리 당이 기득권으로 비쳐서 청년이 떠나는 것”이라며 “축의금 같은 경우에는 일정 금액 이상일 경우 반드시 신고하고 공개해야 한다”고 주장했다.

앞서 최 후보는 국정감사 기간이던 작년 10월 사랑재에서 딸의 결혼식을 치르면서 피감기관 등으로부터 축의금을 받았다는 논란에 휩싸였다. 이에 최 후보는 “앞만 보고 달려오느라 딸의 결혼식을 못 챙겼다”며 “저도 모르게 와서 축의금을 낸 것들, 부적절한 것들은 다 돌려줬다”고 해명했다.