전방부대 실탄 미장착 경계작전 美무인기 오인 사고 등 軍 논란 대응

[헤럴드경제=유혜림 기자] 안규백 국방부 장관이 3일 합참 작전지휘실에서 긴급 전군주요지휘관 회의를 소집하고, 전군을 대상으로 한 특별기강 점검을 지시했다.

국방부에 따르면, 안 장관은 최근 발생한 작전기강 미흡 상황과 관련해 “국방부 감사관 주도로 ‘합동 특별 기강점검 TF’를 구성해 1군단을 비롯한 전군을 대상으로 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습 종료 전까지 작전기강과 보고체계를 집중 점검하라”고 지시했다.

그러면서 “부대운영의 중심은 기본과 원칙에 입각한 현행작전과 실전적 교육훈련”이라며 “이를 통해 국민이 신뢰하고 적이 두려워하는, 어떠한 위협 앞에서도 무너지지 않는 강군으로 우뚝 서야 한다”고 덧붙였다.

안 장관이 언급한 ‘작전기강 미흡’ 사례는 최근 논란이 된 육군 1군단 일반전초(GOP)·최전방 감시초소(GP)의 실탄 미장착 경계작전 지침과 미군 무인기 오인 소동 등을 지칭한 것으로 보인다.

국방부는 전군주요지휘관 회의에 앞서 한기성 육군 1군단장(중장)을 이날부로 직무배제 조치하고 조사하기로 했다.

회의에는 합참의장과 각군 참모총장, 작전사령관, 국직·합동 부대장 등 군 수뇌부가 참석해 최근 적 활동과 우리 군 작전기강 및 군사대비태세를 논의했다.

아울러 계속되는 폭염 등 악천후에 대비한 군 재난 대비태세를 점검하고, 지휘관 중심의 인명사고 예방활동을 강화하기로 했다.