[헤럴드경제=유혜림 기자] 빗썸이 2028년 기업공개(IPO)를 목표로 단계별 상장 로드맵을 3일 공개했다. 올해 내부통제 고도화와 국제회계기준(K-IFRS) 전환 준비를 마무리한 뒤 내년 상장 예비심사를 거쳐 2028년 상장을 완료한다는 계획이다.

빗썸은 이날 오후 공지를 통해 이 같은 로드맵으로 2028년 IPO를 완료하겠다고 밝혔다. 빗썸 측은 “글로벌 상장사에 요구되는 엄격한 리스크 관리 체계를 갖추기 위해 국내 최고 수준의 회계법인과 정밀 컨설팅을 진행 중”이라고 설명했다. 다만 시장 환경 변화와 관계기관 심사 일정 등에 따라 추진 일정은 일부 조정될 수 있다고 설명했다.

우선 고객 자산 관리 시스템을 고도화해 고객 자산의 안전성과 거래 신뢰를 최우선 가치로 확보한다. 이를 위해 내부통제 체계를 전면 강화하고 자산 보호 시스템을 고도화해 거래 안정성을 높일 계획이다. 아울러 수익 구조를 다변화하고 재무 건전성을 강화해 시장 변동성에도 흔들리지 않는 안정적인 성장 기반을 구축한다는 방침이다.

글로벌 자본시장에 부합하는 경영 체계도 마련한다. 빗썸은 K-IFRS 도입과 선진 공시 인프라 구축을 통해 회계 투명성을 높이고, 글로벌 투자자들이 신뢰할 수 있는 경영관리 시스템을 완성한다는 계획이다. 이를 기반으로 기업 지배구조와 공시 체계를 한층 고도화해 상장사 수준의 경영 체제를 갖출 예정이다.

빗썸은 이번 IPO를 단순한 자금 조달이 아닌 기업 체질 개선의 계기로 삼겠다는 입장이다. 이와 관련 빗썸 측은 “고객이 안심하고 이용할 수 있는 거래 환경을 구축하는 동시에 사회적 책임을 다하는 기업으로 도약해 국내 대표 가상자산 거래소의 위상을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.