[헤럴드경제=박영훈 기자] “결국 손실 5천 찍었어요” (삼성전기 투자자)

“안 산 사람이 승자다” (삼성전기 투자자)

삼성전자, SK하이닉스보다도 더 심하다. 국민 황제주로 등극했던 삼성전기가 대형주 가운데 가장 큰 폭으로 폭락했다.

240만원이 넘었던 주가가 불과 한달여 사이 100만원도 위태로운 상황이다. 주가가 크게 추락한 삼성전자, SK하이닉스보다도 하락폭이 더 크다. “내일이 더 무섭다” “망했다” 투자자들의 성토가 쏟아지고 있다.

28일 삼성전기는 전일 대비 15.92% 급락한 111만4000원에 마감했다. 장중 108만까지 추락, 100만원도 위태로운 상황이다.

삼성전기는 올해 유례없는 강세장 속에서 독보적인 상승률을 기록했다. 주가가 올해 들어 700%가량폭등, 코스피 전체 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다.

삼성전기의 역대급 랠리를 이끈 핵심 동력은 AI 서버 확산에 따른 고부가 적층세라믹커패시터(MLCC)의 수요 폭증이다. ‘전자산업의 쌀’로 불리는 MLCC는 전기를 저장했다가 반도체에 안정적으로 공급하고 신호 간섭을 줄여주는 핵심 부품이다. 통상 AI 서버는 일반 IT 기기보다 월등히 많은 양의 고사양 MLCC를 필요로 한다.

삼성전기는 글로벌 AI 서버용 MLCC 시장에서 약 25%의 점유율을 확보하고 있다.

주가가 폭등하자, 너도나도 삼성전기 투자에 뛰어들면서 ‘국민 황제주’로까지 불렸다.

단기 과열에 대한 부담이 큰데도 불구하고, 증권사들은 목표주가를 더욱 올리며 매수를 외쳤다.

결국 주가 하락폭도 가장 크다. 불과 한달여 사이 240만원까지 갔던 주가가 110만대로 추락했다. 반토막이 났다. 큰 손실을 본 투자자들이 속출하고 있다.

이에도 불구하고 증권가에선 “아직 끝나지 않았다”며 삼성전기에 대해 긍정적 시각을 유지하고 있다. 목표주가를 300만원까지 제시하고 있다.

증권가는 AI 데이터센터 투자 확대가 이어지는 동안 고성능 MLCC 수요도 지속적으로 증가할 것으로 보고 있다. 특히 AI 서버에 사용되는 고사양 MLCC는 기술 장벽이 높아 공급이 제한적인 만큼 삼성전기의 수익성과 협상력이 한층 강화될 것으로 전망했다.