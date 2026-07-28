[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]김용진 GH 사장은 “기술력 있는 중소기업들이 조달 시장을 통해 강소기업으로 거듭날 수 있도록 혁신적인 지원 정책을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”라고 밝혔다.

경기주택도시공사가 ‘2026년 공공구매상담회’를 성황리에 마쳤다고 28일 밝혔다.

구매상담회는 참가 신청한 총 94개 기업 중 중증장애인제품, 혁신제품, 기술개발제품 등 공공구매 인증 제품을 중심으로 기업을 선정해 진행했다. 선정된 63개 기업은 GH 14개 발주부서 구매 담당자들과 약 200회에 걸친

1대1 매칭 상담을 진행하며 실질적인 거래 기회를 모색했다.

지난 2024년 처음 열린 구매상담회는 올해로 3회째를 맞았다. 참여 기업은 2024년 41개, 2025년 53개에 이어 올해 63개로 해마다 꾸준히 증가하고 있다. GH는 상담회를 지속적으로 개최해 경기도 내 중소기업의 성장을 다각도로 지원하고 지역경제 활성화에 이바지할 방침이다.

GH는 이러한 공공구매상담회 운영과 상생결제제도 도입 등을 통해 전국 공공기관 가운데 중소기업제품 구매율 부문에서 2년 연속 1위를 차지했다. GH의 중소기업제품 구매율은 2024년 94.7%, 2025년 94.8%를 기록했다.