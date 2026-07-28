매주 당첨 퀴즈 이벤트 5주간 항공권∙J포인트 등 풍성한 경품

[헤럴드경제=서재근 기자] 캠페인 ‘줍줍페’(Joy Up! Journey Up! Festa)를 오는 8월 31일까지 5주간 진행한다고 28일 밝혔다.

제주항공의 ‘줍줍페’는 20년 동안 변함없는 고객 사랑에 보답하기 위해 여행의 즐거움과 여행 경험을 높여주는 다양한 혜택을 제공한다는 의미의 캠페인으로, 제주항공 홈페이지와 모바일 앱, 웹에서 참여 가능하다.

‘줍줍페’의 메인 이벤트는 즉석 당첨 퀴즈 이벤트로 매주 국제선 왕복 항공권, 최대 1만 J포인트, 기프티콘 등을 증정하며 한주에 한 번씩 참여가 가능하다. 아울러 5주간 퀴즈 이벤트에 모두 참여한 회원 가운데 추첨을 통해 20만 J포인트 및 제주항공 우선수하물 전용 캐리어를 증정한다. 공식 인스타그램에서도 출석체크 댓글 이벤트를 진행해 항공권∙J포인트∙제주항공X산리오캐릭터즈 굿즈 등 다양한 경품을 제공한다.

이와 함께 매 주차별 고객 참여형 이벤트 및 행사도 마련했다. ▷1주차: J멤버스를 위한 항공권 할인코드, J포인트, 부가서비스 구매금액 포인트백 등을 제공하는 ‘더-드림 프로모션’과 친환경 콘셉트의 ‘서스테이너블 웨이브 페스티벌 티켓’ 증정 및 제주항공 여행 앰버서더 ‘잼 크루’(JAM CREW) 모집 ▷2주차: 제주항공 보딩 뮤직 공모전 진행, 제주SK FC 브랜드데이 기념 축구 경기 티켓 증정 ▷3주차: 제주항공 공식 인스타그램 럭키 드롭 이벤트 ▷4주차: 일본 여행 경품 증정 ▷5주차: 마카오 호텔 숙박권 증정 이벤트 등 풍성한 고객 경험을 제공할 예정이다.

제주항공 관계자는 “LCC 수송객 수 20년 연속 1위라는 뜻깊은 성과를 만들어준 고객들께 감사의 마음을 전하고자 이번 캠페인을 마련했다”며 “제주항공의 다양한 혜택과 함께 여름 성수기 여행이 더욱 즐거워지길 바란다”고 말했다.

한편, 제주항공은 지난달 인천~고베 노선을 주 7회(매일) 일정으로 신규 취항하는 등 고객 여객 편의 제고를 위해 적극 나서고 있다.