서울청서 마지막 현장간담회…청년특화고용센터 운영 점검 “고용센터, 졸업부터 퇴직까지 함께하는 일자리 동반자 돼야” 체불·노조법 안착·산재 예방 등 현장 정책 차질 없는 추진 당부

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 서울지방고용노동청을 끝으로 전국 8개 지방청 순회 현장 간담회를 마무리하며 “정부 2년 차에는 국민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 가시적인 성과를 만들어 내자”고 강조했다. 김 장관은 청년 취업 지원과 노동·산업안전 정책의 현장 안착을 주문하는 한편, 현장 직원들의 업무 부담을 줄이기 위한 감독관 충원도 적극 추진하겠다고 밝혔다.

고용노동부는 김 장관이 지난 28일 서울지방고용노동청에서 ‘현장에서 길을 찾다-8개 지방청 순회 간담회’의 마지막 일정을 진행했다고 밝혔다. 이번 순회는 지난 6월 25일 대구청을 시작으로 대전·경기·광주·중부·부산·강원지청을 거쳐 서울청까지 이어졌다.

김 장관은 수도권 청년층이 집중된 지역 특성을 고려해 서울청이 운영 중인 청년특화고용센터를 찾아 운영 성과를 점검했다. 이 센터는 미취업 청년을 선제적으로 발굴해 맞춤형 취업 프로그램과 채용 연계를 지원하고 있으며, 지자체와 대학일자리플러스센터 등 38개 기관과 협력체계를 구축해 청년 고용서비스를 제공하고 있다.

김 장관은 “사회 진출의 문턱에서 막막함을 느끼는 청년들에게 소중한 첫 경력을 만들어 주고, 이들이 마음껏 활약할 무대를 찾아주는 것이 고용센터 본연의 역할”이라며 “고용센터가 중심이 돼 졸업부터 퇴직까지 함께하는 일자리 동반자가 되자”고 말했다.

이어 노동·산업안전 정책의 현장 이행도 당부했다. 노동 분야에서는 다수·상습 임금체불 사업장 집중 관리와 개정 노조법의 현장 안착을, 산업안전 분야에서는 건설현장 안전 순찰 강화와 유관기관 협업을 통한 중대재해 감축 등을 중점 추진 과제로 제시했다.

김 장관은 이번 순회를 통해 각 지방청의 지역 특화사업도 점검했다고 소개했다. 경기청은 반도체 산업 특화 고용센터, 부산청은 해양산업 특화 고용센터, 대구청은 청년특화 고용센터, 대전청은 AI 기반 고용서비스 시범사업 등을 운영하고 있다. 그는 “지역 특성과 인프라를 반영한 고용서비스와 인공지능(AI)을 활용한 업무 방식 개선이 필수적”이라며 현장 혁신 사례 확산을 주문했다.

김 장관은 또 “감독관이 늘었다고는 하지만 여전히 일선의 어려움과 업무 부담이 있다는 점을 잘 알고 있다”며 “지난 1년간의 소통을 바탕으로 업무 방식을 개선하고, 현장에 꼭 필요한 감독관 충원도 적기에 이뤄질 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.

그러면서 “정부 2년 차에는 국민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 가시적인 성과를 만들어 내자”며 “현장의 디테일과 소통을 바탕으로 현장 중심 행정을 흔들림 없이 추진하겠다”고 밝혔다.