미·이란 협상 중재 기대에 브렌트유 3.9%↓ 필라델피아 반도체지수 4%대 급락 인텔 7.9%·SK하이닉스 8.8% ‘뚝’

[헤럴드경제=노아름 기자] 미국 뉴욕증시는 국제유가가 6거래일 만에 하락세로 돌아섰지만 반도체주 약세가 이어지면서 지수별로 엇갈린 흐름을 나타냈다.

연합뉴스 등에 따르면 24일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 235.60포인트(0.46%) 오른 5만1947.25에 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 3.68포인트(0.05%) 상승한 7411.98로 마감한 반면, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 161.87포인트(0.64%) 내린 2만4975.82를 기록했다.

투자심리를 지지한 것은 국제유가 안정이었다. 파키스탄이 중국의 지원을 받아 미국과 이란 간 협상 중재에 나섰다는 소식이 전해지며 중동 지역의 지정학적 긴장이 다소 완화됐기 때문이다.

이에 전날 배럴당 100달러를 넘어섰던 9월물 브렌트유 선물은 3.88% 하락한 배럴당 89.31달러에 거래를 마쳤다. 9월물 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 3.12% 내린 배럴당 89.31달러로 장을 마감했다.

다만 상승 흐름은 오래가지 못했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대규모 군사 공격 여부를 최종 검토하고 있다는 소식이 전해진 데 이어, 트럼프 행정부가 약 60개국을 대상으로 무역법 301조를 근거로 한 이른바 ‘강제노동 관세’ 부과를 추진하면서 투자자들의 경계심이 다시 커졌다.

종목별로는 반도체주 약세가 두드러졌다. 인텔은 시장 기대를 웃도는 2분기 실적을 내놨지만 향후 파운드리 사업의 고객 확보에 대한 우려가 부각되면서 주가가 7.9% 하락했다. 브로드컴(-2.7%), AMD(-3.3%), 마이크론(-7.0%) 등 주요 반도체 종목도 일제히 약세를 보였다.

필라델피아 반도체지수는 4.3% 급락했으며, SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 8.8% 밀렸다. 시장에서는 기업들의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에도 불구하고 수익성에 대한 우려가 여전히 해소되지 않고 있다는 점이 반도체주 전반의 투자심리를 짓누른 것으로 보고 있다.

반면 애플은 3.5% 상승하며 다우지수 강세를 견인했다.

주간 기준으로는 나스닥이 2.1% 하락해 2주 연속 내림세를 이어갔다. S&P500지수와 다우지수도 각각 0.6%, 0.4% 하락하며 한 주를 마무리했다.

시장의 관심은 다음 주 예정된 주요 빅테크 기업들의 실적 발표와 미국 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 쏠리고 있다. 마이크로소프트(MS), 메타, 애플 등이 실적을 공개할 예정인 가운데, 연준의 통화정책 기조 변화 여부도 증시의 주요 변수로 꼽힌다.