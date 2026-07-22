[헤럴드경제=김광우 기자] “먹지도 팔지도 못하고, 다시 놔줘야 한다”

가장 비싼 횟감 중 하나로 여겨지는 참다랑어(참치). 원래대로라면 먼바다에서 들여온 ‘냉동’ 제품을 녹여 먹어야 했지만, 이제는 시대가 바뀌었다.

바로 우리나라 동해안에서도 대형 참다랑어가 잡히기 시작했기 때문. 지난해는 314kg짜리 참다랑어가 잡히며 1050만원에 판매되기도 했다.

최근 들어서는 한 번에 수천마리에 달하는 참다랑어가 잡히며, 가격이 대폭 하락하는 현상도 포착됐다.

이는 예상보다 빠른 해수면 온도 상승의 결과. 일각에서는 이미 우리나라 동해안이 참다랑어 서식지가 됐다는 평가도 나온다.

문제는 이같은 참다랑어 풍년이 딱 여기까지라는 것. 올해가 절반밖에 흐르지 않았지만, 참다랑어를 잡을 수 있는 어획 한도가 거의 채워졌기 때문이다.

이제 참다랑어를 잡아도, 모두 놓아줘야 한다는 얘기. 어민들은 그물에 참다랑어가 걸리지는 않을까 걱정하는 상황에 처했다.

지난 6~7월을 거치며, 강원도와 경북 동해안 지역 등 참다랑어가 잡히는 지역에 할당된 어획 한도는 대부분 소진된 것으로 나타났다. 어획 한도를 소진한 지역에서 잡힌 참다랑어는 육지로 들여올 수 없다. 잡더라도, 다시 바다에 놓아줘야 한다는 얘기다.

해양수산부에 따르면 우리나라가 올해 잡을 수 있는 참다랑어 기본 물량은 연간 1219톤이다. 30kg 미만 소형어 718톤과 30kg 이상 대형어 501톤 등이다. 하지만 어업 현장에서는 올해 이같은 할당량이 턱없이 부족하다는 불만이 나오고 있다.

그도 그럴 것이, 경북 동해안과 강원도에서 참다랑어가 무더기로 잡히는 사례가 반복되고 있다. 지난 6월에는 이틀 동안 울진·영덕 앞바다에서 마리당 100kg가량의 참다랑어 2000여마리가 잡히기도 했다. 전체 할당량의 20%에 달하는 220톤이 넘는 물량이 한나절 만에 잡힌 셈이다.

참다랑어는 원래 우리 해역에서 흔히 잡히는 어종이 아니었다. 동해안에서도 작은 크기의 참다랑어가 그물에 걸리긴 했지만, 고급 횟감으로 취급되는 대형 참다랑어의 경우 거의 잡히지 않았다. 하지만 2020년대 이후 참다랑어 어획량이 급증했다. 동해안이 주요 서식처가 되고 있다는 분석도 나온다.

국립수산과학원에 따르면 지난 2021년 울릉도와 독도 주변에서 참다랑어의 알과 어린 개체가 처음 확인됐다. 이후 알 출현 수는 ▷2021년 16개 ▷2022년 15개 ▷2023년 3개 ▷2024년 111개 ▷2025년 250개 등으로 급증했다. 지난해에는 고성군 연안에서 참다랑어 자어까지 발견됐다.

쉽게 말해, 우리나라 바다에서 갓 태어난 참다랑어 새끼가 발견됐다는 것. 막 부화한 자어는 먼 바다를 스스로 이동하기가 어렵다. 발견지 근처에서 산란이 일어났거나, 부화 직후 해당 해역에 있었다는 얘기다.

태평양 먼바다에서 잡히던 참다랑어가 우리 연안까지 흘러들어온 데는 기후변화의 영향이 크다. 지구온난화로 수온 상승이 나타나며, 아열대성 어종인 참다랑어의 서식 가능 범위가 북쪽으로 확장된 것이다.

국립수산과학원에 따르면 지난 1968년부터 2023년까지 56년간 우리나라 연근해 표층 수온은 1.44도 상승해 전 지구 상승치(0.7도)의 두 배를 웃돌았다. 참다랑어가 잡히는 동해 수온은 1.9도 상승해 서해(1.27도), 남해(1.15도)에 비교해 뚜렷하게 빠른 상승 추이를 보이고 있다.

쉽게 말해, 향후 기후변화가 지속될수록 참다랑어 어획량 또한 늘어날 가능성이 크다는 얘기. 문제는 국제적으로 정해진 어획 한도가 부족한 탓에, 참다랑어를 잡아도 팔 수 없는 상황이 이어지고 있다는 것이다.

단순히 참다랑어를 팔지 못하는 것만 문제가 아니다. 참다랑어는 동해안 어민들이 일부러 찾아다니는 어종이 아니다. 동해안 정치망은 바다에 일정한 그물을 설치해 방어, 오징어, 삼치 등 이동하는 물고기를 잡는다. 그물에서 참다랑어만 골라낼 수 없는 상황이다.

어획 한도가 찬 상황에서는 그물에 들어온 참다랑어가 살아 있다면 방류해야 하고, 죽은 개체도 정상 상품으로 팔기 어렵다. 방류를 위해 조업을 지연하거나 그물을 열면 원래 잡으려던 다른 어종의 어획에도 영향을 받을 수 있다. 참다랑어가 많아질수록 풍어가 아니라 조업 위험이 커지는 셈이다.

어획 한도를 넘어선 참다랑어는 그야말로 ‘골칫거리’다. 돈을 받고 거래하지 못하기 때문에, 되레 운송이나 폐기에 드는 비용만 발생할 수 있다. 대부분 죽은 상태이기 때문에, 다시 바다에 방생하는 것도 어렵다. 한도 초과로 인해 폐기된 참다랑어가 해변가로 떠밀려 오는 사례도 발생하고 있다.

한국 정부 또한 쿼터 확대를 위해 외교 정책을 이어가고 있다. 지난해 또한 어획 쿼터를 늘리는 데 성공했다. 하지만 늘어나는 어획량을 충분히 감당하지 못하는 상황이다. 이웃 국가인 일본도 마찬가지. 일본의 경우 우리나라에 비해 10배가량 많은 참다랑어 어획 쿼터를 가지고 있다. 하지만 지역 곳곳에서 쿼터를 넘는 수준의 참다랑어가 잡히며, 어민들의 불만이 커지고 있다.

이에 한국과 일본은 지난 8일부터 14일까지 일본 나가사키시에서 열린 중서부태평양수산위원회(WCPFC)·전미열대참치위원회(IATTC) 합동회의에서 참다랑어 어획 상한 조정을 요구했다.

회의록에 따르면 한국은 기존 국가별 쿼터를 즉시 빼앗아 재분배하기보다, 앞으로 새로 늘어나는 대형어 물량을 일본·한국·대만에 같은 양으로 배분하는 절충안을 제시했다. 아울러 소형어 쿼터를 대형어로 전환할 때 적용하는 계수를 최신 과학에 맞게 조정하고, 쿼터를 1년이 아닌 여러 해 단위로 유연하게 운용하는 등 방안을 제시했다. 하지만 전원 합의에 이르지 못해, 별다른 수확을 얻지 못했다.

심지어 참다랑어가 많이 잡힌다고 해서, 마냥 좋은 일은 아니다. 새로운 어종이 연안에 등장했다는 것은 기존의 어종 또한 이동하고 있다는 증거. 기후변화 속도에 맞춰 대응하지 못할 경우, 어업 생태계에도 타격을 줄 수 있다.

낮은 수온에서 서식하는 한류성 어종들이 자취를 감춘 게 대표적인 예시다. 한때 우리나라에서 활발히 잡히던 ‘명태’ 또한 바다에서 사라진 지 오래다. 2014년에만 해도 16만톤을 넘어섰던 오징어 연간 어획량은 2022년 3.6만톤까지 줄었다.

이에 정부 또한 ▷업종 변경 지원 ▷생산 제도 및 시스템 유연화 등 대책을 담은 ‘수산·양식 분야 기후변화 대응 종합계획’을 통해 대응에 나서고 있다. 해수부 관계자는 “기후변화에 따른 어업인들의 피해를 최소화하기 위해 새로운 정책 수단을 발굴하고, 수산·양식업의 체질을 개선하는 것이 목표”라고 설명했다.