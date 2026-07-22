4회째 임팩트 리포트 발간도…“공시 신뢰도 제고”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 무신사가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전략 및 실행력을 강화하기 위해 이사회 산하 ‘ESG 위원회’를 신설했다고 22일 밝혔다. 지난해 성과와 지속가능경영 비전을 담은 ‘2026 무신사 임팩트 리포트’도 발간했다.

무신사는 지난 4월 이사회를 통해 ESG 위원회를 출범하고, 5월 위원회 운영 규정을 제정했다. 이사회 구성원 5인으로 구성된 ESG 위원회는 중대 리스크 관리, 기후변화 대응 등 환경 경영, 안전보건, 공급망 및 동반성장 등 주요 ESG 정책과 현황을 심의·승인한다.

함께 공개한 ‘2026 무신사 임팩트 리포트’는 2023년 첫 발간 이후 4회째다. 환경(E) 분야에서는 기후변화 대응과 지속가능한 자원 활용 및 건물 운영, 온실가스 관리·친환경 포장재 등 성과를 담았다. 사회(S) 분야에서는 파트너 브랜드 동반성장 지원과 고객 안전 거래 인프라 등을, 지배구조(G) 분야에는 이사회 운영 및 전사 리스크 관리, 윤리·준법경영 체계 등을 명시했다.

특히 온실가스 배출량 관리 범위를 자회사 등 종속법인 전체로 확대했다. 무신사 재팬과 무신사 로지스틱스 등 주요 종속법인을 모두 포함하는 ‘팀 무신사’ 차원의 온실가스 인벤토리(Scope 1, 2)를 최초로 구축해 배출량을 공시했다.

내용의 신뢰성 확보를 위해 한국경영인증원(KMR)의 제3자 검증도 완료했다. 주요 사업장의 기후변화 물리적 리스크를 진단하고, 환경·사회적 영향과 재무적 영향을 종합 분석하는 ‘이중 중대성 평가(Double Materiality)’를 도입했다. 이를 통해 동반성장, 지역사회, 자원순환 및 폐기물, 기후변화·에너지, 공급망 관리 등 5대 핵심 이슈를 도출했다.

조남성 무신사 대표이사는 “환경과 사람을 고려한 제품과 서비스를 통해 고객 만족을 실현하고, ESG 수준을 높여갈 것”이라며 “앞으로도 책임 있는 경영으로 패션의 혁신을 이어가겠다”고 말했다.