25~26일 서생면 진하해수욕장 “남녀노소 누구나 즐기는 축제”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 국내 최대 규모의 해양스포츠 축제인 ‘2026 울주 해양레포츠 대축전’이 오는 25일부터 26일까지 이틀 동안 울산시 울주군 서생면 진하해수욕장 일대에서 열린다.

개막식은 25일 오후 7시 진하해수욕장 팔각정 앞 특설무대에서 열린다. 박지현·안소미·송민준·장재호 등이 출연하는 축하공연과 진하의 밤바다를 화려하게 수놓는 멀티미디어쇼로 진행된다.

올해 축제는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험형 프로그램, 아쿠아슬론 전국대회와 함께 해양안전·인명구조 역량을 겨루는 라이프세이빙대회로 꾸며졌다. 또 생존수영클래스, 1박2일 그린캠핑, 진하서핑클래스, 해뜨미 씨름단과 함께하는 ‘울주 장사를 찾아라!’ 등도 진행된다.

이순걸 울주군수는 “울주 해양레포츠 대축전은 시원한 진하해수욕장에서 열리는 국내 최대 규모의 해양스포츠 축제인 만큼, 휴가철을 맞은 많은 국민들이 행사장을 찾아 해양레포츠를 즐기면서 특별한 여름 추억을 만들면 좋겠다”고 말했다.