[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 북중미 월드컵 32강 탈락 후 미국으로 떠났던 홍명보 전 축구대표팀 감독이 국회 청문회를 앞두고 국내로 돌아온 것으로 전해졌다.

22일 연합뉴스TV에 따르면 홍 전 감독은 한국으로 돌아와 국회 문화체육관광위원회 청문회 증인 출석을 준비하고 있다.

앞서 홍 전 감독은 지난 2일 가족이 있는 미국 LA로 출국했다.

이후 도피성 출국이라는 비판이 일자 “가족을 향한 협박과 신변 안전에 대한 우려 때문이었다”고 해명하며 청문회에 나가겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

지난 2024년 7월 대표팀 지휘봉을 잡은 홍 전 감독은 선임 당시부터 절차적 정당성 논란에 휩싸이며 거센 비판을 받았다.

이후 북중미 월드컵에서 체코, 멕시코, 남아공과 한 조에 묶이며 무난한 대진이라는 평가를 받았지만 1승 2패라는 초라한 성적으로 32강 진출에 실패했다.

홍 전 감독은 성적 부진의 책임을 지고 임기를 7개월 남긴 채 자진해서 물러났으나, 비판 여론은 식지 않았다.

국회 문체위는 오는 30일 대한축구협회 관련 청문회를 연다.

청문회 증인으로는 정몽규 전 대한축구협회장과 홍 전 감독 등 15명이 채택됐다. 박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장과 유승민 대한체육회장 등 8명은 참고인으로 출석 요구를 받았다.