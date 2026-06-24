강릉시, 해수욕장 안전망·체험형 콘텐츠 확대

[헤럴드경제(강릉)=함영훈 기자] ‘강릉 방문의 해’를 맞아 전국 최고 로컬 관광지의 명성을 유지하기 위해 더 안전하고, 더 즐거운 여행 콘텐츠를 마련하고 있는 강원특별자치도 강릉시가 오는 7월4일부터 순차적으로 해수욕장을 개장한다.

안전과 보건을 위한 하드웨어·소프트웨어를 확충했고, 즐기면서 힐링할 테마를 늘렸으며, 야간 개장으로 콘텐츠의 폭을 넓힌다.

24일 강릉시에 따르면, 경포해수욕장은 오는 7월 4일(토)부터 8월 23일(일)까지 51일간, 기타 해수욕장은 7월 10일(금)부터 8월 23일(일)까지 45일간 운영되며, 성수기인 7월 25일(토)부터 8월 8일(토)까지는 야간 개장도 함께 운영된다.

강릉시는 올해 해수욕장을 ‘보다 안전하고 머무르고 싶은 테마·힐링 해수욕장’으로 조성하는 데 중점을 두고 운영할 계획이다. 이를 위해 응급 대응체계를 강화하고, 가족 단위 피서객을 위한 물놀이시설과 체험 콘텐츠를 확대해 강릉만의 여름 경쟁력을 높일 방침이다.

피서객이 가장 많이 찾는 경포, 주문진 안목에 간호사를 신규 배치한다. 이들은 해수욕장에 배치돼 심정지 등 응급상황 발생 시 신속한 초기 대응으로 골든타임을 확보하고, 현장 응급조치와 병원 이송 인계를 통해 인명피해를 최소화할 예정이다. 또한 심장제세동기(AED) 21대를 신규로 운영해 현장 대응력을 높이고, 수상안전요원도 지난해보다 6명 증원 및 배치해 순찰과 구조, 계도 활동을 한층 강화한다.

해파리, 상어 등 유해 해양생물로 인한 사고 예방 대책도 강화된다. 강릉시는 기존 경포, 주문진, 안목에 설치하던 유해 생물 방지망을 송정, 사천진, 강문, 정동진까지 확대해 총 7개소에 설치해 보다 안전하고 쾌적한 해수욕장 환경을 조성한다..

경포해수욕장에는 안전과 즐거움을 함께 담은 종합 물놀이시설이 운영된다. 오리바위 일원에는 지난해 큰 호응을 얻은 플로팅 브리지를 기존 130m에서 150m로 연장하고, 테마형 색상을 적용해 이색적인 해상 체험공간으로 조성한다. 또한 오리바위 다이빙 명소화를 위해 진입부 상징조형물을 설치하고, 플로팅 브리지에 참여형 이벤트를 도입해 체험 요소를 한층 강화할 예정이다.

백사장 일원에는 대형 워터슬라이드와 조립식 해수풀장 3동, 유아 체험형 놀이공간, 모래놀이터 등이 포함된 종합 물놀이시설이 조성된다. 대형풀에는 어드벤처존을 새롭게 마련하고, 유아풀에는 낚시놀이 등 체험형 놀이기구를 도입해 어린이들이 더욱 안전하고 즐겁게 이용할 수 있도록 준비했다. 아울러 차양시설을 갖춘 해변 모래놀이터도 새롭게 선보여 가족 단위 피서객의 만족도를 높일 계획이다.

이와 함께 강릉시는 해수욕장별 특성을 살린 테마형 콘텐츠도 운영한다. 주문진해수욕장에서는 캠핑과 음악, 비어를 결합한 야간 프로그램으로 테마해수욕장 조성을 통해 보다 풍성한 해변 관광 콘텐츠를 제공할 예정이다.

이용객 편의 증진을 위한 시설 개선도 함께 추진된다. 노후 포토존 정비, 배달음식 수령을 위한 테마형 픽업존 확대해 해수욕장 이용 편의를 높이고, 폐장 후에도 질서계도 용역을 운영해 쾌적한 해변 환경을 지속적으로 관리할 계획이다.

강릉시는 해수욕장 개장 전부터 대외 광고매체와 언론 홍보를 집중적으로 추진해 주요 변화와 신규 콘텐츠를 적극 알릴 계획이다. 강남역 LED·DID 미디어 광고, 고속도로 휴게소 DID 광고, KTX 매거진 홍보 등을 통해 수도권과 관광 수요층을 대상으로 강릉 해수욕장의 매력을 널리 알릴 예정이다.

엄금문 관광정책과장은 “올해 강릉 해수욕장은 촘촘한 안전망과 다채로운 콘텐츠를 바탕으로 더욱 안전하고 특별한 여름 해변으로 운영할 계획”이라며, “가족, 어린이, 청년층 모두가 안심하고 머무를 수 있는 테마·힐링 해수욕장을 조성해 강릉을 찾는 관광객들에게 잊지 못할 여름 추억을 선사하겠다.”라고 말했다.