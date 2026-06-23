서울형 가사서비스 노동자들 냉방 사각지대 호소 노동계 “서울시가 폭염 보호기준 마련해야”

[헤럴드경제=김용훈 기자] “에어컨이 있는데도 틀어주지 않는 집이 적지 않습니다. 화장실 청소할 때는 문을 닫고 하라고 하고, 물 한 잔 마시는 것도 눈치가 보입니다.”

폭염이 본격화되면서 배달·택배 등 야외노동자들의 온열질환 문제가 사회적 관심을 받고 있지만, 가정 내에서 일하는 가사노동자들 역시 심각한 폭염 위험에 노출돼 있다는 지적이 나온다.

특히 서울시가 운영하는 ‘서울형 가사서비스’에 참여하는 가사관리사들은 냉방조차 제대로 제공받지 못한 채 수시간 동안 청소와 정리 업무를 수행하고 있다며 대책 마련을 촉구했다.

한국노동조합총연맹(한국노총) 전국연대노동조합 가사·돌봄유니온과 한국가사노동자협회는 24일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 서울형 가사서비스 종사자들을 위한 폭염 대응책 마련을 요구했다.

노조에 따르면 가사관리사들은 한 가정에서 3시간가량 청소와 정리, 화장실 청소 등을 쉼 없이 수행한다. 하지만 에어컨이 설치돼 있음에도 냉방을 하지 않는 가정이 적지 않고, 화장실 청소 시에는 문을 닫고 일할 것을 요구받는 경우도 많다. 물 한 잔조차 제공받지 못해 눈치를 보며 일하는 사례도 반복되고 있다는 게 현장 노동자들의 설명이다.

노조는 이러한 문제가 매년 반복되고 있지만 서울시는 별다른 대응책을 내놓지 않고 있다고 비판했다. 특히 사업 수행기관에 책임을 떠넘긴 채 폭염 시 냉방 제공 기준이나 노동자 보호 지침조차 마련하지 않고 있다는 지적이다.

서울형 가사서비스는 서울시가 저출생 대책인 ‘엄마아빠 행복프로젝트’의 일환으로 2023년 도입한 사업이다. 임산부·맞벌이·다자녀 가구 등에 가사서비스 이용 비용을 지원하는 사업으로, 서비스를 제공하는 가사관리사들은 서울시가 선정한 민간 제공기관에 소속돼 각 가정을 방문해 청소·정리 등의 업무를 수행한다.

이 사업은 이용 가구의 가사 부담을 줄이고 돌봄 여건을 개선하는 정책으로 평가받고 있지만, 노동계는 서비스 확대에 비해 가사관리사들의 노동환경 개선은 뒤따르지 못하고 있다고 주장한다. 사업 초기 회당 4시간이던 서비스 시간이 현재 3시간으로 줄어들면서 업무 강도는 높아졌지만, 폭염 대응과 같은 기본적인 노동환경 기준은 사실상 이용자와 업체의 자율에 맡겨져 있다는 것이다.

가사·돌봄유니온은 “길거리에서 일하는 이동노동자뿐 아니라 가정에서 일하는 가사노동자들도 폭염에 그대로 노출돼 있다”며 “사업의 설계자이자 최종 책임기관인 서울시가 최소한의 안전 기준을 마련해야 한다”고 주장했다.

이들은 이날 기자회견에서 가사관리사들을 대상으로 실시한 폭염 관련 간이 실태조사 결과를 공개하고 ▷이용 가정의 냉방 제공 의무화 ▷서비스 이용자 대상 사전 교육 실시 ▷폭염 시 작업중지권 보장 등을 서울시에 요구할 예정이다.

노동계는 “폭염은 단순한 불편이 아니라 노동자의 생명과 안전 문제”라며 “가정이라는 사적 공간에서 일한다는 이유로 가사노동자들이 폭염 보호의 사각지대에 방치돼서는 안 된다”고 강조했다.