금융서비스 경계 허문 ‘에이젠틱 금융 플랫폼’ 진옥동 “은행 잔액으로 주식 사는 경계 없애” 은행·증권 결합 ‘신한 SOL LINK’ 계좌 출시 AI 비서로 50개 금융 업무 대화로 처리 가능

[헤럴드경제=유혜림 기자] #. 주식 투자에 나선 직장인 김모 씨가 ‘신한 슈퍼SOL 앱’에서 월급 계좌에 300만원이 남아 있는 것을 확인했다. 예전 같으면 은행 앱에서 증권 계좌로 돈을 이체한 뒤 다시 증권 앱을 열어 주식을 매수해야 했다. 하지만 내달 출시되는 신한 슈퍼SOL 앱의 ‘SOL LINK’ 계좌에선 별도의 이체 과정도 필요 없이 예금을 곧바로 투자 자금으로 활용할 수 있다. 앱에서 “300만원을 어떻게 굴리면 좋을까”라고 묻자 AI가 투자 성향 진단을 토대로 미국 ETF와 반도체 ETF 등을 조합한 포트폴리오까지 제안한다.

신한금융그룹이 은행·증권·카드·보험으로 나뉘어 있던 금융 서비스의 경계를 허물고 인공지능(AI) 에이전트를 앞세운 통합 금융 플랫폼을 공개했다. 고객이 금융 업무를 위해 여러 앱을 오가던 방식에서 벗어나 하나의 앱에서 맞춤형 금융 서비스를 이용하는 ‘에이전틱(Agentic·비서) 금융’ 주도권을 확실히 잡겠다는 구상이다.

▶신한, ‘에이전틱 금융’ 출사표=신한금융은 17일 오전 서울 중구 본사에서 새롭게 개편한 통합 금융 플랫폼 ‘신한 슈퍼SOL’을 공개했다. 기존에는 상세 업무를 처리하기 위해 개별 앱을 추가로 실행해야 했지만 이제는 하나의 앱에서 금융 업무 전반을 처리할 수 있게 된 것이다. 이날 행사에는 그룹 CEO뿐 아니라 은행·증권·카드·라이프 고객도 참석해 금융의 경계를 허무는 통합 플랫폼의 출범을 함께했다.

신한금융은 이번 행사를 단순한 앱 개편 발표가 아닌 그룹사 간 금융 칸막이를 허물고 고객 중심의 단일 플랫폼으로 전환하는 디지털 전략의 출발점으로 규정했다. 진옥동 신한금융 회장은 “은행 잔액으로 주식을 사려고 하면 증권 계좌로 송금하고 다시 증권 앱에서 주문하고 불편하시지 않으셨냐”며 “하나의 앱으로 통합된 신한 슈퍼SOL은 그 오랜 경계와 단절을 없애기 위한 시도”라고 말했다.

은행과 증권의 경계를 허무는 대표 상품인 ‘신한 SOL LINK’도 선보였다. 신한 SOL LINK는 은행 입출금 기능과 주식 투자 기능을 하나의 계좌에 결합한 하이브리드 계좌다. 별도의 증권 계좌 개설이나 자금 이체 없이 예치된 자금을 곧바로 투자에 활용할 수 있다. 국내 주식 매매 수수료는 0.01%, 해외 주식은 0.07%로 전 업계 최저 수준이다. 최근 증시 활성화로 투자 자금 이동이 활발해지면서 은행 계좌와 증권 계좌를 오가야 했던 불편을 줄여 ‘머니무브’ 수요를 공략하겠다는 전략으로 풀이된다.

▶‘부모님 용돈’ 말하니 알아서 척척=특히 이번 개편의 핵심은 AI 에이전트 도입이다. 고객은 간단한 키워드 입력이나 자연어 대화만으로 금융 상품 추천부터 가입, 관리까지 전 과정을 지원받을 수 있다. “테슬라 주식 동향 어때?”라고 묻자 AI 에이전트가 증권 관련 문의로 인식해 관련 정보를 제공한다. “보험료 이체 계좌를 바꿀래”라고 요청하면 은행과 보험 업무를 연결해 필요한 절차를 순차적으로 안내한다. 대화만으로 처리할 수 있는 금융 업무는 50여 가지나 달한다.

실제 송금 절차도 획기적으로 간소화됐다. 은행 AI에 “엄마한테 20만원 보내줘”라고 메시지를 보내자 ‘이체(송금)’ 버튼이 나타났다. 별도의 비밀번호 입력이나 메모 작성 절차를 최소화하고 페이스아이디 등 생체인증만 거치면 송금이 완료된다. 이는 금융권에서 가장 짧은 수준의 송금 프로세스를 구현한 기술력으로도 평가받는다. 여기에 고객이 계좌번호가 적힌 문자나 종이를 스마트폰 카메라로 촬영하면 OCR(광학문자인식) 기술이 이를 자동으로 인식해 계좌 정보를 입력하는 기능도 탑재됐다.

개인 맞춤형으로 재편한 홈 화면 구성도 눈길을 끈다. 예를 들어 만보기 서비스를 자주 이용하는 고객에게는 관련 위젯을 상단에 배치하고, 주식 시세를 반복적으로 확인하는 고객에게는 투자 정보와 증권 서비스를 우선 노출된다. 또 급여일·카드 결제일·대출 만기일 등 당일 확인이 필요한 정보는 ‘오늘’ 영역에서 우선 제공된다. 고객이 금융 서비스를 찾는 것이 아니라 AI가 고객의 의도를 이해하고 업무를 연결하는 방식이다.

가족 단위 금융 서비스인 ‘패밀리’ 기능도 새롭게 선보였다. 부모는 자녀에게 용돈 미션을 부여하고 수행 여부에 따라 용돈을 지급할 수 있다. 예를 들어 “이번 주 게임을 하지 않으면 5000원 지급”과 같은 미션을 설정하면 자녀가 완료 여부를 등록하고 정해진 금액을 주고 받을 수 있다. 고령 부모를 둔 고객을 위한 기능도 마련했다. 심야시간 거액 이체나 평소와 다른 카드 사용 등 이상거래 징후를 실시간으로 확인할 수 있다. 해당 서비스는 가족관계증명 정보를 기반으로 제공돼 가족 구성원 간에만 이용 가능하다.