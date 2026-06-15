“통계 분석 프로그램으로 번호 알려주겠다” 지적 장애인 속여 3100만원 가로챈 40대 남성 잠적으로 기소중지…검찰, 직접 추적 끝에 체포

[헤럴드경제=양근혁 기자] 지적 장애인을 상대로 1등 로또번호를 알려주겠다고 속여 약 3100만원을 가로챈 혐의를 받는 40대 남성이 범행 이후 7년 만에 붙잡혔다. 잠적과 도피를 이어가던 이 남성은 검찰의 집요한 추적으로 덜미가 잡혀 체포됐고 결국 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

15일 헤럴드경제 취재를 종합하면 수원지검 여주지청(지청장 이유선)은 40대 남성 A씨에 대해 지난 5일 사기 혐의를 적용해 구속 기소했다.

A씨는 지난 2018년 5월부터 2019년 5월까지 약 1년 동안 ‘통계 분석 프로그램을 통해 1등 로또번호를 알려주고, 적중되지 않아도 원금을 돌려주겠다’는 취지로 지적 장애인 피해자를 속이고, 총 40회에 걸쳐 자신의 동거인인 50대 여성 B씨의 계좌로 3100만여원을 송금받은 혐의(사기)를 받는다.

경찰은 2020년 4월초 B씨를 체포해 조사했는데, B씨는 ‘A씨가 (자신의) 휴대전화와 계좌를 이용해 범행했다’는 취지로 진술한 뒤 석방됐다. 이후 같은 해 9월 경찰은 A씨와 B씨의 소재 파악이 어려워지자 기소중지 의견으로 이들을 송치했고, 검찰은 기소중지 처분을 내리고 이들을 지명수배했다. 법무부령인 검찰사건사무규칙에 따르면 피의자 소재불명 등의 경우 그 사유가 해소될 때까지 기소중지 결정을 할 수 있다.

A씨는 그로부터 5년 만인 지난해 8월 말에 무면허 운전을 하다가 경찰에 적발되면서 이 사건에 대한 조사도 함께 받은 뒤 석방됐고, 같은 해 10월 검찰에 기소 의견으로 송치됐다. 하지만 A씨가 다시 잠적하면서 검찰은 올해 3월 법원에 체포영장을 청구해 발부받은 뒤 직접 소재 파악에 나섰다.

검찰은 건강보험공단을 통해 A씨 병원 진료내역 등을 확인했다. 그 결과 잠적 중이던 A씨는 병원 진료를 보면서 타인의 주소와 전화번호를 기재하는 방식으로 수사망을 피해온 것으로 파악됐다.

검찰은 또한 배달업체와 네비게이션 서비스업체 등에 대한 압수수색 영장 집행을 통해 A씨가 이사업체에서 화물차를 운전하는 일을 하다가 잠적한 이후 새로운 이사업체에서 일을 시작했다는 정황을 포착했다. 이어 검찰은 해당 업체의 대표이사 등을 탐문 수사해 A씨가 사용하고 있는 전화번호를 파악했고, 통신영장을 집행해 A씨의 통화내역과 실시간 위치 등을 추적한 끝에 지난달 말 A씨를 직접 체포한 것으로 확인됐다.

도피생활 끝에 붙잡힌 A씨는 피의자 조사 과정에서 범행을 검찰에 자백했고, 법원에서 영장이 발부되면서 결국 구속됐다. A씨는 법원에서 열린 영장심사 과정에서 B씨 사정에 대한 핑계를 대면서 구속을 면하게 해달란 취지로 호소한 것으로 전해졌다. 하지만 검찰은 A씨가 구속을 모면하기 위해 거짓말을 했다는 사실을 확인하고 이와 관련한 의견서를 법원에 제출하면서 신병을 확보했다. A씨와 함께 지명수배가 내려졌던 B씨는 한 차례 피의자 조사를 받은 뒤 무혐의 처분을 받았다.