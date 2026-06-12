호르무즈 해협 봉쇄 해상 운송 차질 납기 6개월 앞당겨 3번째 포대 인도

[헤럴드경제=전현건 기자] 중동 지역 군사 충돌이 장기화하는 가운데 아랍에미리트(UAE)가 한국형 중거리 요격체계 ‘천궁-Ⅱ(M-SAM2)’를 조기에 확보하기 위해 공군 수송기를 투입한 것으로 확인됐다.

12일 군과 방산업계에 따르면 UAE는 이번 주 초부터 대형 수송기 C-17 여러 대를 대구 공군기지로 순차 투입해 천궁-Ⅱ 포대와 요격미사일을 적재·이송 중이다.

이날 대구 기지 활주로에서는 C-17 수송기 1대가 계류 중인 모습도 포착됐다. 이번 수송에는 총 8대의 UAE 수송기가 투입되는 것으로 알려졌다.

당초 천궁-Ⅱ 포대는 해상 운송을 통해 UAE로 이송될 예정이었지만, 이란과의 충돌 이후 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 기존 해상 수송로가 차단된 상황이다. 이에 UAE는 긴급한 전력 보강을 위해 공중 수송으로 방식을 전환하고 자국 군 수송기를 직접 투입한 것으로 전해졌다.

천궁-Ⅱ 1개 포대는 8개 발사관을 탑재한 발사대 차량 4대와 다기능 레이더, 교전통제소로 구성된다.

이번에 UAE로 향하는 물량은 3번째 포대로, 계약상 납기보다 약 6개월 앞당겨 공급되는 것으로 파악된다. 포대와 함께 요격미사일 수십 발도 동시에 이송되는 것으로 알려졌다.

UAE 수송기가 대구 공군기지에서 확인된 것은 지난 3월 이후 약 3개월 만이다. 당시에도 동일 기종인 C-17이 투입돼 천궁-Ⅱ 유도미사일을 실어간 것으로 전해졌다.

앞서 UAE는 2022년 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스와 천궁-Ⅱ 10개 포대 도입 계약을 체결했으며, 현재까지 2개 포대가 실전 배치된 상태다.

특히 최근 이란이 미국과 이스라엘의 공격 이후 주변국을 향해 미사일을 발사했을 당시, UAE에 배치된 천궁-Ⅱ는 미국제 패트리엇(PAC), 이스라엘제 애로우와 함께 가동돼 요격 작전에 투입된 것으로 알려졌다. 실전에서 운용된 2개 포대는 최소 60여 발 이상의 요격미사일을 발사해 약 96% 수준의 요격 성공률을 기록한 것으로 전해졌다.