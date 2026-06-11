“MBK 본사와 대주주 김병주 회장 보증 전제돼야” 민주당 의원 요구에 화답…구체적 조건 확인 중

[헤럴드경제=홍태화 기자] 메리츠금융그룹은 홈플러스의 경영 정상화와 안정적인 영업 활동을 위해 긴급운영자금(DIP금융) 1000억원 지원을 검토한다고 밝혔다. 다만, MBK 본사와 대주주 김병주 회장 보증이 반드시 전제되어야 한다는 입장이다.

메리츠증권은 “오늘 오후 유동수, 민병덕, 김남근, 이강일 의원 등 더불어민주당 의원들과 면담한 뒤 의원들이 요청한 금융지원을 위해 구체적인 보증 조건을 확인하고 있다”며 11일 이같이 밝혔다.

최근 개정된 상법하에서 주주충실의무 등 법률적인 제약 때문에 MBK 본사와 김병주 회장의 보증이 필요한 것으로 알려졌다.

애초 메리츠는 주주충실의무 및 선관주의의무 등 법적인 제약 요건 때문에 1000억원 지원이 어렵다는 입장이었으나 김병주 회장과 MBK의 신용도를 고려하면 1000억원 범위 내의 지원은 가능하다고 보고 구체적인 MBK 측의 보증 조건을 파악 중인 것으로 알려졌다.

이번 지원 검토는 홈플러스 임직원의 고용 안정을 도모하고 자금난을 겪고 있는 협력업체들의 대금 결제 부담을 완화하는 등 홈플러스의 필수 영업활동을 지원하기 위한 고민에서 비롯됐다.

메리츠금융그룹 관계자는 “홈플러스 임직원과 협력업체 등 수많은 이해관계자를 보호하는 것은 금융기관의 중요한 사회적 역할임을 인지하고 있다”며 “MBK 본사와 김병주 회장의 보증이 있다면 지원할 것”이라고 밝혔다.

메리츠는 홈플러스 최다 채권자다. 홈플러스는 지난해 3월 구조조정을 위한 기업회생절차를 신청, 1년 넘게 법정관리 절차를 밟고 있다. 홈플러스는 상품 매입과 협력사 대금 지급 등 영업활동을 지속하고 잔존 사업의 인수합병(M&A) 추진을 위해 2000억원 규모의 긴급 운영자금이 필요한 상황으로 알려졌다.