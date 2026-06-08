6·3 지선 관련 “2∼3일은 저도 상태 좋지 않았다” “김민석 총리, 또 다른 역할 더 적정해 역할 바꿔” “적정한 시기에 적정한 규모의 개각 있지 않겠느냐” “평화적 통일 포기할 수 없어…일단 공존의길 가야”

[헤럴드경제=문혜현·전현건·김해솔 기자] 이재명 대통령은 8일 6·3 지방선거 결과와 관련해 최소한 성공은 아니라며 국민이 대통령과 현 정부에 주는 경고로 받아들인다고 밝혔다.

이재명 정부 두 번째 국무총리로 낙점한 한성숙 중소기업벤처부 장관에 대해서는 적격이라고 판단한다며 적절한 시기 추가 개각을 단행할 것이라고 예고했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 가진 취임 1주년 기자회견에서 6·3 지방선거 평가에 대한 질문에 “더 낮은 자세로 더 겸손해야 한다”며 “도대체 납득할 수 없는 상황이 벌어지긴 했지만 국민이 저 또는 이 정권에 주는 경고”라고 답변했다.

지선 결과에 대해서는 “이겼냐 졌냐는 기준에 따라 다르다”면서도 “그런데 이길 것을 졌다거나 이겨야 하는 곳을 졌다면 문제가 다르다. 최소한 성공은 아니다”라고 평가했다.

여당인 더불어민주당이 전체적인 광역단체장 선거에서는 승리했지만 서울시장 선거와 재보궐선거에서 사실상 패배했다는 점을 염두에 둔 진단으로 풀이된다.

이 대통령은 계속해서 “경고를 받아들이는 제 입장에선, 비가 안 오는 것도 대통령 책임이라고 생각한다”며 “선거는 하늘에 제사 지내는 것과 같다. 박지원 (민주당) 의원이 가끔 ‘골프와 선거는 고개 들면 진다’고 했는데, 겸손한 자세로 죽을힘을 다하는 것과 다른 마음을 먹는 건 완전히 다르다”고 밝혔다.

이어 “옆에 있는 사람을 속일 수 있다고 생각하지만 1억 개의 눈과 귀를 갖고 5000만 개의 입으로 말하는 거대한 지성체들은 속일 수 없다”며 “국민들은 역시 무서운 존재”라고 말했다.

또 “저도 너무 쉽게 생각한 측면도 있다. 열심히 했고 내가 나쁜 짓 한 것도 것도 아닌데 최소한 버리기야 하겠느냐는 마음이 없었던 건 아니다”면서 “그 마음을 다 버리고 마지막까지 정말 죽을힘을 다해 설득하겠다는 마음이 부족하지 않았나는 마음이 들었다”고 덧붙였다.

이 대통령은 6·3 지방선거와 관련해 언급하는 과정에서 “한 2∼3일은 저도 상태가 좋지 않았다. 결론은 나의 부족함”이라며 “국정기조는 바뀔 게 없고 조금 더 열심히 해야겠다”고도 했다.

이 대통령 또한 여당과 야당의 역할 차이를 언급하면서 “야당은 창을 잘 찔러야 하지만 여당은 그릇이 돼야 한다”며 “성안으로 들어오는 사람들이 색깔과 생각이 다를 수도 있지만 최대한 많이 모아 포용과 통합을 잘해야 한다”고 밝혔다.

특히 “집 안에 들어온 사람에게 ‘원래 우리 색깔은 이거야’, ‘너 언제든지 나가서 배신할 거지’라고 하며 모욕하면 되나”라고 말해 여당 지도부를 겨냥한 것 아니냐는 해석을 낳기도 했다.

이와 함께 이 대통령은 한 총리 내정자 지명과 관련 “꽤 고민이 적지는 않았는데 결론은 일할 사람으로, 그냥 일만 할 사람으로 정했다”고 설명했다.

이어 “우리 내각은 정말 주어진 환경 속에서 있는 힘을 다해서 전력질주할 수 있도록 하려고 한다”며 “그렇게 하기에 한 장관이 적격이라는 판단이 들었다”고 강조했다.

한 장관에 대해서는 농담을 섞어가며 “정말 열심히 하시고 잘한다. 공무원들이 좀 괴롭다고는 하더라”라면서 “괴로움을 다른 공무원들도 좀 느끼게 해주고 싶다”고 평가했다.

이 대통령은 김민석 총리에 대해서는 “김 총리의 뛰어난 리더십으로 내각은 정말 큰 소리, 잡음 없이 하나의 목표를 향해서 제가 제시하는 방향대로 치열하게 잘 달려왔다”며 “이제는 또 다른 역할을 맡는 게 더 적정하다고 보여지기 때문에 역할을 바꾸게 됐다”고 소개했다.

또 “(김 총리가) 성과도 많이 냈다”며 “아마 역사적으로 이렇게 단기간 내에 구체적 성과를 많이 낸 내각이 있을까 싶을 정도로 잘해 줬다”고 치하했다.

이 대통령은 추가 개각 여부와 관련해선 “시기나 이런 것은 아직 모르겠다”면서도 “적정한 시기에 적정한 규모의 개각이 있지 않을까”라고 언급했다.

아울러 이 대통령은 남북관계와 관련해선 “헌법이 정한 길을 가야 한다”며 “평화적인 통일의 지향을 포기할 수는 없다”고 강조했다.

다만 “현재 상태로 통일을 이야기하면 관계가 더 나빠지니 일단은 평화공존하는 것으로 소통하고 대화하고 존중하고 함께 공존하는 길로 가야 하지 않을까 싶다”며 “그래도 우리는 끊임없이 관계 개선을 위해 노력해야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 호르무즈 해협에서 한국 선박 ‘나무호’가 이란산 미사일에 피격된 것과 관련한 질문엔 “의도를 갖고 공격했으면 ‘내가 했다’고 선언할 것”이라며 “의도를 가지고 한 건 아닌 것은 확실하다”고 답변했다.

또 “여러 요인이 있지만 우리로서는 이란산 미사일로 판단되기 때문에 엄중하게 항의하고 재발 방지 대책을 요구했다”면서 “(이란측에) 당신들일 가능성이 크니까, 당신들이 관련돼 보이는 수역에서 발생한 일이니 항의했다”고 소개했다.