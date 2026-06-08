구자열 원주(민주) ‘한 우산론’ 모두 섬기겠다 이상호 태백(국힘) “(이)상호는 (우)상호다” 통합 한목소리..이승진 도의원 “모든 도민뜻 따르겠다”

[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] “선거 땐 빨간우산 쓴 분, 파란우산 쓴 분이 있었지만, 선거가 끝나 지역발전에 몰두해야 하는 지금 파란우산, 빨간우산 모두 잘 모시겠습니다.”

8일 오후 강원특별자치도 춘천 스카이컨벤션웨딩홀에서 열린, ‘강원도 6.3 지방선거 당선인 초청 강원발전 교례회’에서 많은 당선인들이 정파를 초월한 협력을 강조했다.

구자열 원주시장 당선인은 파란-빨간 융합된 한 우산론을 펼쳤다.

국민의힘 소속 태백시 이상호 시장은 “우상호(민주) 도지사님께서 도정의 통합을 이루겠다고 하셨습니다. 저는 태백시의 통합을 이루겠습니다. 상호가 상호하겠습니다”라고 말해 참석자들의 큰 박수를 받았다.

이승진 도의원(민주)은 도의원을 대표해 발언권을 얻은 뒤, “통합들을 말씀을 많이 하시고 계십니다. 당연합니다. 저도 그렇게 하겠습니다. 도민들은 도지사를 여당을 뽑고, 의회는 여소야대로 만드셨습니다. 약속을 지키고, 도민들의 뜻을 따르겠습니다”라고 말했다.

식전행사로는 춘천시립합창단이 ‘챔피언’, ‘축배의 노래’, ‘아름다운 나라’ 등을 부르며, 당선자들에게 축하를 보냈다.