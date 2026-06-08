7년 만의 방북…시진핑, 김정은 북중 밀착 재확인 첫 해외 순방 평양 택한 시진핑, 관심사 의견 교환

[헤럴드경제=전현건 기자] 김정은 북한 국무위원장이 1박 2일간의 방북 일정을 위해 8일(현지시간) 평양에 도착한 시진핑 중국 국가주석을 공항에서 직접 영접했다.

중국중앙(CC)TV와 신화통신은 시 주석과 부인 펑리위안 여사 등이 탑승한 전용기가 이날 정오께 평양 공항에 도착했고, 김 위원장과 부인 리설주 여사가 영접했다고 보도했다.

시 주석은 전용기에서 내려 김 위원장과 악수했고 화동들이 시 주석 부부에게 꽃다발을 전달했다.

공항에는 시 주석 도착 전부터 레드카펫이 깔려있었고, 공항 청사에는 대형 북한 인공기와 중국 오성홍기가 걸렸다.

또 ‘습근평(시진핑) 동지를 열렬히 환영합니다’, ‘조중(북중) 두 나라 인민들 사이의 불패의 친선단결 만세’ 등 환영 문구가 한국어와 중국어로 공항에 내걸렸다.

시 주석은 이날부터 9일까지 1박2일 일정으로 북한을 국빈방문한다. 이는 2019년 6월 북한을 방문한 지 7년만으로 당시에도 김 위원장 부부가 공항에서 시 주석 부부를 영접한 바 있다.

방문 기간 시 주석은 김정은 북한 국무위원장과 북중 관계 및 공동 관심사에 대해 의견을 교환할 예정이다.

이번 방북은 시 주석의 올해 첫 해외 방문이기도 하다.

이번 방북에는 시 주석의 부인 펑리위안 여사를 비롯해 차이치 중국공산당 중앙정치국 상무위원 겸 중앙판공청 주임, 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장 등이 수행했다.