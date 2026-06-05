페이스북 통해 충남 선거 결과 분석 15개 시·군 중 10곳서 국민의힘 승

[헤럴드경제=한지숙 기자] 6·3 지방선거에서 충남지사로 당선된 박수현 당선인이 소속 정당인 더불어민주당이 충남 15개 시·군 중 10곳에서 국민의힘에 패배한 결과를 두고 “민심을 읽는 기준을 잘못 세웠다”라고 선거 전략 실패를 자인했다.

박 당선인은 5일 페이스북을 통해 충남 선거 결과에 대해 “기초단체장 선거는 패했다”라며 “제 지역구였던 부여청양에서 국회의원 보궐선거를 포함해 3곳 모두 단체장까지 잃었다. 뼈가 아프다. 부여와 청양군수는 모두 100표 미만으로 패했다”라고 전했다.

이어 “제 탓이고 제 탓이고 제 탓”이라며 “자신을 기준으로 민심을 읽었어야 했는데, 오직 ‘유일한 기준은 이재명 대통령’이었다”라고 자책했다.

패인에 대해선 “도민 마음을 사로잡을 어젠다를 제시하지도 못했다. 국정지지도가 높은 대통령 이름만 팔면서 시간이 빨리 가기만을 기다린 것이 유일한 선거전략이었음을 고백한다”라고 민심을 읽는 선거 전략이 부재했음을 인정했다.

그러면서도 “충남도지사에 도전할 때 이런 결과를 예상할 수 없었다”라며 “여론조사도 그랬고, 공주부여청양 단체장 모두 쉽게 승리할 것이라고 확신했고, 나머지 시군도 1~2곳을 제외하고 모두 낙승을 예상했다”라고 덧붙였다.

박 당선인은 “이대로 가면 다음 대선의 전망이 밝지 않다”라며 “오세훈(서울시장 당선인)과 한동훈(무소속 부산 북갑 국회의원 보궐선거 당선인)이 힘을 모아 장동혁(국민의힘 대표)의 국민의힘을 끝내고 보수를 재건한다면 결코 만만치 않은 구도가 형성될 것”이라고 경계감을 드러냈다.

박 당선인은 “그것보다 더 심각한 문제는 민주당에 있을지도 모르겠다”라며 “스스로 반성하지 않고, 지방선거 결과도 차기 당권 투쟁과 연계해 아전인수 식 이전투구를 보이면 민심은 급격히 차가워질 것”이라고 민주당을 향해 경고했다.

이어 “이 대통령의 국정 운영에도 큰 부담이 될 것”이라며 “지금 우리가 할 일은 진심으로 우리를 돌아보는 것”이라고 했다. 이어 “당대표와 지도부에 책임을 지고 사퇴하라고 하는 것이 최선이냐”면서도 “ 제대로 책임지는 새로운 민주당이 필요하다. ‘네 탓’이 아니라 ‘내 탓’이라고 해야 한다”고 했다.

그는 국민의힘 소속인 김태흠 전 지사를 향해 “지난 4년 수고 많으셨다”라며 “더 새로운 충남을 향해 도민과 함께 나가겠다”라고 다짐을 전했다.