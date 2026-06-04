내년 직항 취항, 현지 관광업계 첫 방한

[헤럴드경제=함영훈 기자] 이스라엘관광청은 엘알(ELAL) 이스라엘항공이 내년 3월 28일 인천-텔아비브 직항노선 취항한다고 4일 밝혔다.

이는 한국-이스라엘 관광 교류의 중요한 전기가 될 전망이다.

관광청은 엘알 이스라엘항공과 함께 4일 개막돼 오는 7일 까지 일정으로, 서울 코엑스 C홀에서 개최되는 ‘제41회 서울국제관광전(SITF)’에 참가하고 있다는 소식을 전했다.

이번 박람회는, 향후 관광 교류 재개와 양국 여행업계 간 협력 강화를 준비하는 의미를 담고 있다.

과거 대한항공이 인천-텔아비브 정기 직항노선을 운항한 바 있으나, 이스라엘 국적 항공사가 한국에 정기 직항노선을 개설하는 것은 이번이 처음이다.

엘알 이스라엘항공은 승객 안전을 최우선 가치로 삼고 전 세계에서 가장 엄격한 수준의 항공 보안 시스템을 운영하는 항공사 중 하나로, 유럽·북미·아시아 주요 도시를 연결하는 글로벌 네트워크를 운영 중이다.

국내 여행업계에서도 신규 노선 운영 계획 및 관련 여행상품 개발에 대한 관심이 높다.

특별히 이번 행사에는 이스라엘 현지 인바운드 여행사인 마랄 여행사(MARAL TOURS Travel Group)와 투어리스트 이스라엘(Tourist Israel)의 브랜드인 몬다린 여행사(Mondarine)관계자들이 한국을 처음 방문하여 국내 여행업계와 비즈니스 미팅을 진행한다. 이번 방한은 단순한 관광 홍보 활동을 넘어 한국 여행업계와 직접 만나 시장 현황을 공유하고, 향후 직항노선 개설에 따른 협력 가능성 및 상품개발 등을 논의하기 위해 마련됐다.

마랄 여행사는 30년 이상 이스라엘 및 중동 지역 전문 여행 서비스를 운영해 온 인바운드 여행사로, 성지순례와 단체관광, MICE 및 맞춤형 여행상품 분야에 폭넓은 경험을 보유하고 있다.

몬다린 여행사는 이스라엘의 다양한 여행상품을 오래동안 판매해온 ‘투어리스트 이스라엘’ 그룹 산하 브랜드로, 성지순례 뿐 아니라 문화·역사·미식·자연 체험을 결합한 다양한 테마여행 프로그램을 운영하며 글로벌 시장을 대상으로 개별 및 소규모 맞춤 여행 서비스를 제공하고 있다.

이스라엘관광청 관계자는 “현재 관광 수요 회복을 논하기에는 이른 상황이지만, 신규 직항노선 취항을 앞두고 향후 관광 교류가 재개될 시점을 대비하여 한국 여행업계 및 소비자들과의 접점을 지속적으로 유지하고자 이번 박람회 참가를 결정했다.”며, “향후 여행을 준비하시는 부스 방문객들께 관광 안내자료 배포 및 현장 이벤트를 통해 예루살렘, 갈릴리, 사해, 네게브 사막 등 이스라엘의 다양한 관광 콘텐츠와 최신 소식들을 소개하고자 한다”고 말했다.