[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 6.3 지방선거에서 야당 후보에 낙승을 거둔 여당 소속 육동한 춘천시장이 4일 직무에 복귀했다.

육 시장은 복귀 즉시, 민생경제와 복지, 미래산업 분야 현안을 잇달아 점검했다.

육 시장은 이날 중앙시장을 방문해 상인들과 만나 현장 애로사항을 청취하고 지역 경기 상황과 소비 흐름을 살폈다.

이어 집무실에서 원도심 활성화 사업인 ‘리본시티(Re-born City) 프로젝트’ 결재와 AI 특화 시범도시 추진 관련 안건을 보고받았다.

이번 리본시티 프로젝트는 원도심 기능 회복과 상권 활성화, 생활환경 개선 등을 중심으로 추진하는 원도심 활성화 사업이다. 시는 도시재생혁신지구와 역세권 개발, 생활SOC 확충 등 주요 사업과 연계해 원도심 경쟁력을 높이고 정주여건 개선과 지역 상권 회복을 함께 추진해 나간다는 계획이다.

AI 특화 시범도시는 국토교통부의 공모 사업으로 도시·안전·산업·복지 등 다양한 분야에 인공지능 기술을 접목해 시민이 체감하는 도시서비스를 구현하는 사업이다. 시는 지난 3월부터 전담 조직을 구성하고 공모 선정에 만전을 기하고 있다. 공모에 선정되면 올해 국비 20억원을 시작으로 내년부터 AI 인프라 구축‧운영 지원, 시범도시 지정 및 규제 특례 부여, AI 기술 개발‧실증 등을 단계적으로 지원받는다.

육 시장은 직무복귀 이튿날인 5일 지역 원로와 국가유공자, 돌봄 대상자를 차례로 만나 현장 중심 행보를 이어간다. 육 시장은 강원특별자치도노인회와 대한노인회 춘천시지회를 방문해 고령사회정책과 노인복지 현안을 청취한 뒤 효자1동 경로잔치에 참석해 어르신들과 소통할 예정이다.

이어 현충일을 앞두고 춘천시보훈회관을 방문해 국가유공자와 보훈가족에게 감사의 뜻을 전하고 보훈 정책 관련 의견을 들을 계획이다. 또한 춘천형 통합돌봄 대상자를 찾아 생활 실태와 건강 상태를 살피고 방문진료를 담당하는 재택의료센터 의료진을 격려하고 현장 운영 상황을 확인할 예정이다.

춘천형 통합돌봄은 의료와 요양, 돌봄 서비스를 연계해 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 지원하는 사업으로, 시는 지난 3월부터 통합돌봄 전담체계를 본격 운영하며 지역 맞춤형 돌봄서비스를 확대하고 있다.

육동한 시장은 “시민들이 체감하는 변화는 결국 현장에서 시작된다고 생각한다”며 “민생경제 회복과 원도심 활성화, 어르신 돌봄, 미래산업 육성까지 시민 삶과 직결된 과제들을 하나하나 꼼꼼히 챙겨 나가겠다”고 말했다.

더불어민주당 육동한 시장은 6.3 지방선거에서 유효투표수의 55.8%인 8만6552표를 획득, 22.2% 득표율에 그친 국민의힘 정광열에 비교적 쉬운 승리를 거뒀다.