작년 마약 사범 2만3403명 검거 이중 4분의 1은 온라인서 붙잡혀 2023년 이후 3년 연속 2만명↑ 밀반입 마약 전년比 300% 증가

[헤럴드경제=김아린 기자] 이재명 정부 출범 후 국내로 밀반입될 뻔한 마약류가 3000kg에 달하는 것으로 나타났다. 1100건이 넘는 밀반입 시도가 국경에서 적발된 건데 역대 같은 기간 기준 최다를 기록했다. 정부는 해외 공급망을 겨냥한 단속을 강화하고 있지만 국내 마약 유입은 급증하는 추세를 보이고 있다.

1일 국무조정실이 관계부처 합동으로 발표한 ‘마약 대응 주요 성과’를 보면 현정부가 출범한 지난해 6월부터 지난 4월까지 10개월간 국경에서 압수된 마약류는 동기간 역대 최대치인 1181건 총 3233kg였다. 중량으로 따지면 직전해 같은 기간 대비 307% 증가한 수치였다. 이 기간 해상에서 마약을 들여오려다 적발된 마약사범은 129명으로 압수된 양귀비만 9121주였다.

한편 작년 한 해 검거된 마약사범은 2만3403명으로 지난 2023년 2만7611명을 기록한 이래 3년째 2만명을 넘겼다. 이 가운데 4분의 1 가량은 사회관계망(SNS), 다크웹 등 온라인에서 붙잡혀 온라인상에서 젊은 층을 겨냥한 마약 범죄가 확산하고 있는 것으로 나타났다.

그간 정부는 대검찰청·경찰청·해양경찰청·관세청의 마약 전문 수사 인력을 모아 마약범죄합동수사본부를 출범하는 등 마약범죄 진압에 집중해 왔다.

지난해 12월 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)를 출범해 국내로 마약을 대규모 유통해 온 공급책 박왕열을 필리핀에서 송환하는 등 해외에 거점을 둔 마약조직을 중심으로 한 수사를 이어가고 있다.

밀반입 차단을 위해 공항만 단계에서 1차 검사를 마친 국제우편물을 다시 한번 검사하는 물류망 이중 검사 체계를 구축하는 한편 수사관이 신분을 밝히지 않고 온라인 마약 조직에 접근할 수 있도록 하는 위장수사제도도 도입했다.

이밖에 마약사범 대상 재활프로그램 운영 교정시설을 전국 4개소에서 6개소로 확대하고 학교전담 경찰관이 학년별 예방 교육을 실시하는 등 재활예방 사업도 추진하고 있다.

윤창렬 국무조정실장은 “마약대응 성과는 어느 한 부처가 아니라 모든 관계부처가 합업하여 이루어 냈다”며 “밀반입 등 불법유통 단속 강화와 재활예방 제도 내실화 등 아직 과제가 산적해 있는 만큼 긴장의 끈을 놓지 않고 강력한 범정부 대응을 지속해나가겠다”고 밝혔다.