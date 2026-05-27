제이슨 권 오픈 AI CSO, 기자 간담회 사이버 AI 시연, 정부·공공기관 모델 접근 확대 등 공공 인프라·정책 금융·기업 혁신 등 협력 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] 오픈AI가 인공지능(AI) 발 사이버 위협에 대응하기 위한 ‘한국 사이버 액션 플랜’을 본격적으로 가동한다.

특히 오픈AI의 고성능 AI 모델에 대한 접근을 허용하는 등 보안 협의체격인 ‘사이버 분야 신뢰 기반 접근 프로그램(TAC)’ 참여 확대를 통해 국내 사이버 보안 역량을 한층 강화하겠다는 복안이다.

27일 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린 간담회에서 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 “오픈AI는 한국 사이버 액션 플랜을 통해 정부, 공공기관, 기업과 긴밀히 협력하며 사이버 보안 분야에서 한국의 역량 강화를 위해 협력해 나가겠다”며 이같이 밝혔다.

한국 사이버 액션 플랜은 정부 및 공공기관, 국내 기업이 오픈AI의 사이버 보안 이니셔티브인 ‘데이브레이크’가 제공하는 AI 기반 사이버 방어 역량에 접근할 수 있도록 지원하는 것이다.

특히 오픈AI는 TAC 프로그램에 한국 공공기관이 검증을 거쳐 참여하는 것을 공식화했다. 나아가 한국의 주요 핵심 산업 기업들이 사이버 방어 역량을 강화할 수 있도록 TAC 프로그램 확대도 추진한다.

구체적으로 ▷최신 사이버 AI 역량에 대한 브리핑 및 시연 제공 ▷사이버 분야 접근 프로그램(TAC)을 통한 정부 및 공공기관 사이버 모델 접근 확대 ▷국내 주요 기업 대상 TAC 프로그램 확대 등이 추진된다.

오픈AI는 검증된 방어 주체와 기관, 관련 당국이 첨단 사이버 역량을 갖춘 AI 모델에 접근할 수 있도록 함으로써 국가와 기관 차원의 회복력 강화를 뒷받침할 방침이다.

앞서서도 오픈AI는 사이버 보안 분야 협력과 관련해 정부와 지속적으로 소통해 왔다.

지난 26일에는 류제명 과학기술정보통신부(과기정통부) 차관과 권 CSO 간 간담회를 진행한 바 있다. 지난 18일에는 사샤 베이커 오픈AI 국가보안정책 총괄이 방한해 과기정통부, 외교부, 행정안전부, 금융위원회, 국가인공지능전략위원회 등 정부 부처 및 한국인터넷진흥원(KISA) 등을 대상으로 최신 AI 모델에 대한 시연을 진행하기도 했다.

이와 함께 오픈AI는 AI를 기반으로 공공 인프라, 정책 금융, 기업 혁신 등에서 국내 기관들과 협력의 폭을 넓히고 있다.

지난 26일 한국수자원공사와 ‘글로벌 기후변화 및 재난 대응 협력을 위한 업무협약’을 체결한 게 대표적이다. 물관리 분야에서의 AI 활용을 통해 세계 물 재난에 대응할 지능형 물 재난 대응체계 구축을 검토키로 했다.

기술보증기금과 ‘AI 생태계 활성화를 위한 상호 협력 업무협약’을 맺고, AI 기반 기술평가 시스템 구축을 포함해 국내 AI 스타트업의 성장과 혁신도 지원할 계획이다.

한편, 오픈AI는 코딩용 도구인 챗GPT 코덱스 활용이 한국에서 빠르게 확대되고 있다고 설명했다. 한국의 챗GPT 코덱스 주간 활성 사용자(WAU)는 연초 대비 10배 증가했다. 한국은 챗GPT 코덱스 활용과 참여도 측면에서 글로벌 상위 5개 국가 중 하나로 성장했다고 오픈AI 측은 강조했다.