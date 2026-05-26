데이터센터 환경서 액침냉각유 성능 검증…실증 레퍼런스 확보

[헤럴드경제=박혜원 기자] 에쓰오일이 데이터센터 열관리를 위한 액침냉각 설루션 실증에 나선다.

26일 에쓰오일은 데이터센터 인프라 관리 설루션 기업 ‘어니언소프트웨어’, 액침냉각 장비 전문기업 ‘㈜글로벌스탠다드테크놀로지(GST)’, 서버 전문기업 ‘웰메이드컴퓨터’와 이같은 내용의 기술 실증에 나선다고 밝혔다. 실제 인공지능(AI) 데이터센터 환경을 기반으로 차세대 열관리 기술의 적용 가능성과 운영 가능성을 검증하기 위한 취지다.

에쓰오일은 이번 실증에 액침냉각유 ‘S-OIL e-쿨링 솔루션’ 공급 및 기술 지원을 담당한다. 이를 통해 에쓰오일은 액침냉각유의 성능과 안정성을 검증하고, 실증 레퍼런스를 확보한다는 방침이다.

이밖에 GST는 액침냉각 탱크 및 발열 장비를, 어니언소프트웨어는 실증 인프라 및 운영 모니터링 시스템을, 웰메이드컴퓨터는 액침냉각 서버를 각각 제공한다. 또한 실증 테스트는 실제 데이터센터와 유사한 인프라를 갖추고 있는 어니언소프트웨어의 기흥 AI 데이터센터 PoC센터에서 진행한다.

S-OIL 관계자는 “AI 확산으로 데이터센터의 전력 효율과 발열 관리 중요성이 빠르게 커지고 있다”며 “실제 운영 환경 기반의 액침냉각 실증을 통해 차세대 열관리 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.