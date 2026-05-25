착공한 지 10년 만에 새 다리에 차량 진입 최문순 군수 “거침없는 발전 화천 미래 상징”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 화천군의 새로운 관문인 화천대교가 한달간의 시험 개통 기간에 들어갔다. 오는 6월22일 공식 준공식을 갖는다.

화천읍에서 하남면 위라리 방면으로 연결되는 화천대교는 지난 22일 오후 5시30분부터 열렸다.

이번 시험 개통은 화천대교 양 끝단의 회전 교차로 안전성과 교통흐름, 대형 차량의 회전반경과 구조적 안전성, 교통안전 시설물 등을 마지막으로 점검하기 위해 이뤄졌다.

총사업비 495억원이 투입된 화천대교는 총연장 약 400m의 왕복 4차선 교량이다. 2017년 착공 이후 10년 만에 준공된다.

기존의 화천대교는 화천읍 방면으로 진입하는 차량들을 위한 편도 2차선 교량으로 이용된다. 기존 다리는 1985년 국방부가 군사작전과 병력수송, 보급로 확보 등을 위해 건설한 교량으로 40여년의 세월이 지나 노후한 상태다.

출퇴근 시간은 물론, 화천산천어축제, 파크골프 대회때마다 화천대교 주변에서 벌어지던 교통체증 역시 사라질 것으로 기대된다.

아울러 화천소방서의 대형 차량들도 보다 신속하게 출동할 수 있는 길이 열렸다.

최문순 화천군수는 “새로운 화천대교 준공은 화천의 새로운 미래를 연다는 상징적 의미가 크다”며 “막힘 없는 교통 흐름처럼, 거침없는 화천의 발전을 진심으로 기원한다”고 말했다.