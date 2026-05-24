[헤럴드경제=나은정 기자] 모델 여연희가 최근 불거진 손종원 셰프와의 열애설을 전면 부인했다.

여연희는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 근황 토크를 하던 중 손종원과의 관계에 대한 질문에 “어딘가에서는 꼭 이야기하고 싶었는데 잘 됐다”며 “아니다. 아예 아니다”라고 열애설을 일축했다.

그는 손종원에 대해 “실제로 알고 지내는 오빠”라며 “어디에 사귄다는 글이 올라왔나 본데, 오빠(손종원)가 올린 강아지 사진이, 우리 반려견 라운이랑 너무 닮았더라. 하지만 같은 강아지가 아니다”라고 해명했다.

앞서 온라인 커뮤니티를 중심으로 두 사람의 사진 분위기와 배경이 비슷하다는 이유로 이른바 ‘럽스타그램’ 의혹이 제기됐다. 이후 관련 게시물이 퍼지면서 열애설이 확산됐으나 여연희는 별다른 반응을 내놓지 않았다.

침묵을 지키던 여연희는 “전 회사로 기자들에게 전화가 엄청 많이 왔다고 들었다”며 “(열애설이) 엄청 기분 나쁘지는 않다. 오빠가 인기가 많기 때문에”라고 웃어 보였다.

그러나 여연희는 ‘이 모델은 일 안 하고 연애만 하냐’, ‘손종원은 공부 잘하는 여자 사귈 줄 알았는데 텅텅이랑 사귀네’라는 등의 악성 댓글을 언급하며 “저 똑똑하거든요? 똑똑하니까 아직까지 일하는 거다”라고 불쾌감을 드러내기도 했다.

한편 1992년생인 여연희는 ‘도전! 수퍼모델 코리아’ 시즌3를 통해 얼굴을 알렸으며, 현재 tvN 서바이벌 프로그램 ‘킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁’에 출연 중이다.