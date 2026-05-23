[헤럴드경제=장윤우 기자] 가수 신지의 남편 문원이 신혼집에 설치된 다수의 CCTV를 둘러싼 온라인 관심에 직접 입장을 밝혔다.

23일 문원은 자신의 인스타그램을 통해 “집 밖에 CCTV가 많은 건 전 집주인분이 설치해 두신 것을 저희가 그대로 인수했기 때문”이라며 “신지씨 안전을 위해 현재도 그대로 사용하고 있다”고 밝혔다.

앞서 22일 방송된 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 신지·문원 부부의 신혼 일상이 공개됐다. 신지가 무전기를 들고 “자기야”를 외쳤지만 문원이 답하지 않자 모니터를 바라보는 장면이 전파를 탔다. 화면에는 집 안팎을 비추는 CCTV 11대가 포착됐다.

이를 본 출연진은 “무전기도 부족해서 CCTV까지 설치한 거냐”며 웃음을 터뜨렸다. 신지는 “단독주택 보안을 위해 남편이 전 집주인에게 양도받은 것”이라고 황급히 설명했다.

신지와 문원은 3층 단독주택을 신혼집으로 쓰고 있다. 신지는 앞선 방송에서 “집이 3층이라 무전기를 사용하게 됐다”고 말한 바 있다.

방송 직후 온라인에서 CCTV 개수와 보안 시스템에 대한 관심이 이어지자 문원이 SNS를 통해 직접 해명에 나선 것으로 보인다.

신지와 문원은 지난 5월 2일 결혼했다.