부산시장 선거 안갯속 접전…현지 민심은 “경기 침체 심각…진짜 큰 변화 있어야” “사람 바뀌면 혼란…하던 사람이 해야” 일자리·체감경기 선거전 핵심 이슈로

보름 앞으로 다가온 부산시장 선거가 안개속이다. 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보의 지지율 격차가 좁혀지며 결과를 예단하기 어려운 상황이다.

부산 민심은 “안정적인 시정을 위해 현 시장이 계속해야 된다”는 의견과 “여당 시장이 돼야 부산에 더 기회가 생긴다”는 목소리가 공존한다.

파크골프 대회가 열린 18일 부산 강서구 대저생태공원. 6·3 지방선거 후보자들이 자치구별로 차려진 부스를 들며 지지를 호소했다. 박 후보를 비롯한 여야 시의원, 구청장 후보가 행사장을 찾았다. 후보들이 빠져나간 뒤 자연스럽게 선거 얘기가 흘러나왔다.

해운대구에서 온 황모(74) 씨는 “박 시장이 무난하이 시정을 이끌어왔다 아입니까. 한번 더 기회를 주야지예”라고 말했다. 동래구 사직동에서 온 이모(71) 씨도 “새 사람이 오면 싹 다 뒤집겠지예. 시민들 입장에서는 혼란만 생기고예. 하던 사람이 하는게 맞습니더”라고 말했다.

반대로 변화가 필요하다는 목소리도 상당했다. 금정구에서 온 윤모(여·73) 씨는 “전 후보가 되면 대통령이랑 같은 당이니까 더 지원받지 않겠어예”라며 “저는 쫌 바꿀 필요가 있다고 봅니더”라고 말했다.

아직 마음을 굳히지 못한 시민들도 있었다. 행사 운영진인 30대 남성은 “아직 모르겠습니더”라며 “당을 떠나 부산에 실제 도움이 되는 사람을 찍을낍니더”라고 말했다. 사상구에서 온 박순철(77) 씨 역시 “아직 우찌해야 될지 모르겠십니더”라면서 “학실한 건 국민의힘이라고 다 찍어주는거는 아입니더”라고 했다.

서면, 남포동, 자갈치시장에서 확인한 민심도 비슷했다. 자영업자나 소상공인들에게는 ‘침체된 경기’ 해결이 가장 중요했다.

부신 진구 서면에서 주점을 운영하는 최모(52) 씨는 “12년 됐는데 요즘처럼 힘들긴 처음입니더”라며 “원래 국민의힘 지지잔데예 인자는 안 찍을랍니더”라고 말했다. 이어 “서면에 사람이 안다닙니더. 박 후보가 특별히 큰 잘못을 했다고 생각하는 건 아닌데에. 부산에 진짜 변화가 필요하지 않겠어예”라고 덧붙였다.

부산 중구 자갈치 시장에서 만난 임을란(61) 씨는 “먹고살기 바빠 관심도 없습니더”라며 “여기 오는 외국인들 때문에 겨우 먹고 살아예. 사람들 돈 벌면 주식하기 바쁘지 시장 안와예”라고 전했다.

경제 성과를 둘러싼 후보들의 공방도 격화되고 있다. 전 후보 측은 “부산 경제가 구조적 침체 국면에 진입했다”며 산업 재편과 성장 전략 전환 필요성을 강조하고 있다. 이에 박 후보 측은 “부산은 분명히 변화하고 있다”며 성과론으로 맞서고 있다.

전 후보는 이날 부산진구 캠프에서 기자와 만나 “부산 시민들 사이에서는 ‘길을 잃고 방황한 5년’이었다는 냉정한 평가가 나온다”고 지적했다. 이어 “박 시장이 노력한 점은 인정하지만, 열심히 하는 것과 잘하는 것은 다르다”며 “부산의 침체를 극복하려면 성장 전략과 목표가 분명해야 한다”고 밝혔다.

반면 박 후보 측은 전 후보 측이 불리한 지표만 부각해 위기론을 확대한다고 반박한다. 대저생태공원에서 만난 박 후보는 “숲을 봐야지 나무만 보면 안 된다”면서 “지역내총생산(GRDP)만 평가하는 건 맞지 않는다. 부산 일자리 증가율이 전국 1위로 올랐고 상용 근로자가 100만이 넘어섰다. 기업 투자 유치도 2020년에 비해 28배 늘었다. 관광객도 역대 최고 수준”이라고 강조했다. 부산=박병국 기자