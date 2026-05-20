스타벅스 불매 운동 동참

[헤럴드경제=한지숙 기자] 복기왕 의원(더불어민주당·충남 아산시 갑)이 5·18민주화운동 폄훼 논란을 빚은 스타벅스에 대해 사무실 반입 금지 영상을 올려 화제다.

20일 정치권에 따르면 복 의원은 전날 쓰레드(Threads)에 “NO 스타벅스!”라며 “역사를 모욕한 스타벅스, 안 마시고 반입도 금지합니다!”라는 글과 함께 1회용 스타벅스 플라스틱 컵을 바닥에 던지는 영상을 올렸다.

해당 영상에서 복 의원은 “스타벅스 안 마셔”라며 “우리 사무실에 못 들어와”라고 외쳤다. 복 의원이 던진 컵은 빈 컵이었다.

여당 내 오기형 의원(서울 도봉구을)도 같은 페이스북에 “오늘은 스타벅스를 재꼈다. 매일 아침 캠프 앞 스타벅스에서 커피를 마시곤 했지만, 5·18 탱크데이 행사 보도를 본 뒤 다시 들어갈 마음이 들지 않았다”고 적었다.

그는 “우리나라에서 사업하는 기업이 5·18 정신을 우롱한다”며 “진정성 있는 조치와 변화가 있기 전까지 이용하기 어려울 것 같다”고 덧붙였다.

권영국 정의당 서울시장 후보도 “이제 내 사전에 스타벅스는 없다”며 불매 의사를 드러냈다.

스타벅스코리아는 5· 18 민주화운동 기념일에 ‘탱크 시리즈’ 텀블러를 판매하는 ‘탱크 데이’ 이벤트를 벌였다. 홍보물에는 ‘탱크 데이’라는 문구 위·아래로 ‘5/18’이라는 날짜가 적혀 있었고, ‘책상에 탁!’이라는 문구도 들어가 있었다.

이에 해당 표현들이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱했다는 지적이 잇따랐다.

논란이 커지자 정용진 신세계그룹 회장은 손정현 스타벅스코리아 대표를 경질하고, 전날 대국민 사과문을 내 “대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사 인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”라고 고개 숙였다.