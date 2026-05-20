뉴시스·에이스리서치 부산 북갑 가상 양자대결 조사 양자대결 시 격차 1.8%p

[헤럴드경제=윤채영 기자] 6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거 가상 양자대결에서 하정우 더불어민주당 후보와 한동훈 무소속 후보가 오차범위 내 초접전을 벌이는 것으로 나타났다.

뉴시스가 여론조사기관 에이스리서치에 의뢰해 지난 17~18일 부산 북갑에 거주하는 만 18세 이상 남녀 504명을 대상으로 조사한 결과, 하 후보는 41.8%, 한 후보는 40.0%를 기록했다. 두 후보 간 격차는 1.8%포인트(p)로 오차범위(±4.4%p) 안이다. ‘지지 후보 없음’은 13.4%, ‘잘 모르겠다’는 4.9%였다.

하 후보는 40대(48.3%), 더불어민주당 지지층(87.6%), 국정수행 긍정 평가층(73.5%)에서 강세를 보였다. 한 후보는 70대 이상(45.5%), 국민의힘 지지층(61.7%), 국정수행 부정 평가층(65.4%)에서 우세했다.

에이스리서치가 다자대결에서 양자대결로의 유입률을 분석한 결과, 하 후보와 한 후보의 양자대결에서는 박민식 국민의힘 후보 지지층의 10.4%가 하 후보로, 22.0%가 한 후보로 이동하는 것으로 나타났다.

반면 하 후보와 박 후보 간 양자대결에서는 하 후보가 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 조사됐다. 하 후보는 47.2%, 박 후보는 29.6%를 기록해 격차는 17.6%포인트였다.

하 후보는 20대(59.1%)와 민주당 지지층(86.0%), 국정수행 긍정 평가층(77.5%) 등에서 지지세가 두드러졌다. 박 후보는 70대 이상(33.3%), 국민의힘 지지층(59.5%), 국정수행 부정 평가층(55.0%)에서 상대적으로 높은 지지를 얻었다.

하 후보와 박 후보의 양자대결에서는 한 후보 지지층의 18.2%가 하 후보로, 24.5%가 박 후보로 유입되는 것으로 조사됐다.

이번 조사는 통신 3사 제공 무선 가상번호를 활용한 ARS 조사(무선 100%) 방식으로 진행됐다. 응답률은 9.0%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.