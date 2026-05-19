[헤럴드경제=나은정 기자] 돈을 받고 대신 복수를 해준다는 이른바 ‘사적 보복 대행’ 업체들이 미성년자까지 모집해 범행에 동원하려 한 정황이 드러났다.

19일 연합뉴스에 따르면 일부 보복 대행업체들이 텔레그램을 통해 “큰 돈을 벌 수 있다”고 꾀어 미성년자를 범죄에 끌어들이는 정황이 포착됐다.

구독자 약 400명을 보유한 한 업체는 텔레그램 구인 게시물에 ▲나이, 성별 무관 ▲팔과 다리가 최소 한 개 달려있을 것 ▲고약한 냄새 버틸 수 있는 자 ▲이동 범위가 넓은 자를 지원 조건으로 내걸고 ‘월 1000만원 이상 가능, 건당 50만~150만원 지급, 신고율 15% 미만 검거율 최하, 특공대 출신이 운영하는 노하우’ 등을 내세워 지원자를 끌어모았다.

이 업체는 “건당 적게는 50만원에서 많게는 150만원씩 받아간다”며 “합법적인 범위 내에서 진행한다”고 주장하기도 했다.

업체는 구직 문의를 해 온 미성년자에게 취업이 가능하다고 안내하는가 하면, 이 안내 내용을 버젓이 텔레그램에 공개했다. 특히 ‘취업 과정에서 부모의 동의를 받을 수 없다’는 말에도 업체 측은 별다른 제지를 하지 않은 것으로 전해졌다.

현재 경찰은 보복 대행업체들의 불법 행위 전반에 대해 수사를 진행 중이지만, 미성년자 동원 여부에 대해서는 아직 본격적으로 살펴보지 않은 상태다.

경찰 관계자는 “미성년자 연루 확인 시 처벌에 대한 문제는 아직 더 조사를 해봐야 한다”고 설명했다.

한편 박정보 서울경찰청장은 18일 오전 정례 기자간담회에서 “보복대행 업체가 심부름센터나 흥신소 형태를 띠고 있지만 개인정보 유출과 보복행위를 대행하는 구조 자체가 매우 위험한 것”이라며 “보복대행 범죄는 운영자와 광고 게시자 뿐 아니라 정보를 제공하는 사람, 현장에서 움직이는 실행자, 의뢰인까지 모두 공범으로 보고 수사하고 있다”고 밝혔다.

경찰은 최근 온라인상에 ‘보복 대행’, ‘신상 추적’, ‘심부름센터’ 등을 내세운 광고 게시글이 대거 올라옴에 따라 글의 출처가 실제 범행 조직인지, 단순 사기인지 여부를 들여다본 뒤 범죄 가능성이 높다고 판단되면 즉시 수사에 착수한다는 방침이다.