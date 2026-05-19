[헤럴드경제=장윤우 기자] 불법 도박으로 방송가에서 자취를 감췄던 개그맨 공기탁이 프로 포커 플레이어로 변신한 근황을 공개했다.

18일 유튜브 채널 ‘김숙티비’에서는 ‘KBS 12기 동기 모임’ 영상이 게재됐다. 김숙은 동기인 공기탁, 홍석천, 이장숙과 32년 만에 한자리에 모였다. 공기탁은 1995년 ‘대학개그제’ 대상 수상자다.

홍석천은 공기탁에 대해 “뭐 때문에 방송을 안 하고 사라졌다는 거까지 대충 알았다”고 말해 13년 전 도박 논란을 에둘러 언급했다.

이장숙은 “세월이 흐르고 오빠가 이것저것 다 했는데 여기서 반전이 있다. 오빠가 겜블러가 됐다”고 밝혀 좌중을 놀라게 했다.

공기탁은 “겜블러가 아니고 프로다”라고 정정했다. 그는 “포털 사이트에 검색하면 개그맨 겸 프로 포커 플레이어라고 나온다. 우리나라에서 프로 포커 플레이어라고 쓴 사람이 몇 명 안 되는데 임요한하고 나는 그렇게 써있다”고 설명했다.

이어 “홀덤이라고 마인드스포츠인데 내가 국제대회에서 트로피도 좀 많이 받았다”고도 덧붙였다.

공기탁은 2013년 해외 프로축구 우승팀에 돈을 거는 이른바 ‘맞대기’ 도박으로 적발된 바 있다. 당시 토니안, 이수근, 탁재훈, 앤디, 붐, 양세형, 김용만 등이 함께 적발됐다. 공기탁은 이들 중 가장 큰 금액인 17억9000만원을 베팅한 것으로 알려졌다.