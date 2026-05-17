고유가에 가계 부담 가중, 저소득층 더 가혹 각국 석탄 발전 재가동 대응…탈탄소 흐름 역행

[헤럴드경제=고재우 기자] 미국-이란 전쟁의 여파로 미국인들이 기름값으로만 450억달러(한화 67조5000억원)을 더 쓴 것으로 나타났다. 고유가는 가계 부담을 가중시켰고, 특히 저소득층에는 더 가혹한 결과로 이어졌다.

각국은 석탄 발전을 재가동 하는 등 대응 방안 마련에 한창인데, 일부에서는 이 같은 흐름이 탈탄소를 역행하는 것이란 지적도 나온다.

16일(현지 시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ), 연합뉴스 등에 따르면 미국 에너지 가격 정보업체인 OPIS 가격 데이터를 분석한 결과 지난 2월 말 개전 이후 미국인이 휘발유·디젤 구입에 지출한 누적 비용은 전년 동기 대비 450억달러(67조5000억원) 증가했다.

이란이 에너지 교역 요충지인 호르무즈 해협을 통제하고, 미국은 대이란 해상 봉쇄로 맞서면서 에너지 가격이 급등한 영향이다. 실제로 전쟁 직전 갤런당 평균 3달러 선을 밑돌았던 미국의 휘발유 가격은 전쟁 이후 50% 넘게 급등했다. 갤런당 평균 4.5달러를 넘어선 것이다.

JP모건은 휘발유 가격이 올해 말까지 현재 수준을 유지할 경우, 미국인들이 작년 대비 1720억달러(258조원)를 더 지출해야 할 것으로 추산했다.

특히 연료비 상승에 따른 물가 부담은 저소득층에 집중됐다. 뱅크오브아메리카(BoA) 연구소에 따르면 올해 중산층 및 고소득층 미국인들의 항공·숙박·관광 부문 지출은 전년 대비 증가했으나, 저소득층 가구의 관련 지출은 줄어든 것으로 집계됐다.

각국은 석탄 발전을 재가동하며 고유가 시대 대응 방안 마련에 나섰다. WSJ에 따르면 대만은 가동을 중단했던 석탄 화력발전소를 최근 재가동했다. 한국은 지난달 석탄 발전량을 3분의 1 이상 늘렸다.

유럽에서는 이탈리아가 장기적인 에너지 충격에 대비해 석탄 화력발전소를 비상대기 상태로 전환했다. 주요 공급항인 호주 뉴캐슬 항구의 석탄 현물 가격은 전쟁 발발 이후 12% 급등했다.