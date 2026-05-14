강원 춘천시 ‘맞불’ 현수막 화제

[헤럴드경제=한지숙 기자] 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 이재명 대통령을 비판하기 위해 내건 현수막에 진보당이 윤석열 전 대통령을 내세운 ‘맞불’ 현수막을 붙여 화제다.

박태훈 진보당 전국대학생위원회 준비위원장은 13일 소셜미디어(SNS)인 엑스(X) 계정에 강원 춘천시의 한 거리에서 촬영된 사진을 올렸다.

국민의힘이 “대통령도 죄를 지으면 감옥에 가자. 2017년 3월10일 이재명”이라고 적은 현수막 바로 아래 “그래서 윤석열이 감옥에 갔습니다. 2026년 2월19일 윤석열 1심 무기징역 선고”라고 적힌 진보당춘천지역위원회의 현수막이 걸렸다.

국민의힘은 이 대통령이 성남시장으로 재직하던 2017년 3월 10일 박근혜 전 대통령이 탄핵되자 했던 해당 발언을 현수막 구호로 활용하고 있다.

맞불로 댓글 현수막을 설치한 김병혁 진보당 춘천시의원 후보는 이날 페이스북에 “민생 바보 진보당 현수막 위에 내란당이 정치혐오 현수막을 걸어서 댓글 현수막 달아드렸다”라며 사진 두 장을 올렸다.

게시글에는 원래 ‘춘천에 달빛 어린이병원 지정 확대’ 공약을 담은 현수막을 내걸었다가 ‘윤석열 감옥’ 현수막으로 교체한 과정이 담겼다. 김 후보는 “저희는 민생밖에 모르지만, 민주주의를 위협하는 행위는 절대 외면하지 않는다”라고 덧붙였다.

그러나 진보당의 댓글 현수막은 하루도 안 돼 춘천시가 철거한 것으로 알려졌다.