속초항서 북해도 크루즈 5박 6일 항해 오타루와 하코다테 거쳐 부산 도착

[헤럴드경제=김명상 기자] 롯데관광개발이 상반기 중 총 3번의 전세선 크루즈 운영을 시작하며 국내 크루즈 여행 시장 선점에 나섰다.

롯데관광개발은 북해도 전세선 크루즈가 금일(12일) 승객 2500명을 태우고 속초에서 출항했다고 밝혔다.

해당 크루즈는 최근 보수를 마친 ‘코스타 세레나호’를 이용하며 속초를 떠나 일본 오타루와 하코다테를 거쳐 부산으로 돌아오는 5박 6일 일정이다. 롯데관광개발은 이번 북해도 크루즈를 시작으로 오는 17일 부산 출발 한중일 크루즈, 6월 13일 서산 출발 아시아 3개국 크루즈까지 총 3항차를 순차적으로 운영한다.

오는 17일 출항하는 ‘한중일 크루즈’는 중국 상하이와 일본 사세보를 기항하는 5박 6일 일정이다. 6월 13일 출항하는 ‘아시아 3개국 크루즈’는 오키나와와 대만을 거쳐 부산으로 돌아오는 6박 7일 일정으로 진행한다.

롯데관광개발은 “총 3항차 규모의 전세선 크루즈가 약 7500여 명의 승객과 함께 순조롭게 출항하게 e될 것”이라며 “지난 14년간의 전세 크루즈 운영 경험을 바탕으로 고객들이 보다 편안한 여행을 즐길 수 있도록 서비스와 안전 관리에 만전을 기하겠다”고 전했다.

한편 롯데관광개발은 올해 9월 7일 출발하는 ‘한중일 아시아 3개국 크루즈’ 상품도 판매 중이다. 부산에서 출항해 중국 상하이와 일본 후쿠오카를 거쳐 부산으로 돌아오는 5박 6일 일정이다. 조기 예약 시 1인당 30만 원 할인과 재구매 고객 대상 추가 혜택도 제공한다.