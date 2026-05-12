[헤럴드경제=김성훈 기자] 삼성전자가 세계적 팝스타 두아 리파의 사진을 무단 사용했다는 논란에 대해 사실이 아니라고 밝혔다.

삼성전자는 12일 입장문에서 “아티스트의 이미지를 무단으로 사용했다는 주장은 사실이 아니다”라며 “콘텐츠 제공 파트너사를 통해 해당 이미지의 사용권을 확인하고 사용한 것”이라고 밝혔다.

리파 측은 지난 8일 ‘삼성전자가 내 이미지를 TV 포장 박스에 무단 사용했다’며 미국 캘리포니아 중부 연방지방법원에 1500만 달러(약 220억원)대 소송을 냈다.

삼성전자 설명에 따르면, 콘텐츠 제공 파트너사가 TV 포장 박스에 해당 이미지 사용이 가능하다고 확인했고, 이에 따라 해당 이미지를 활용했다고 한다.

다만 같은 해 7월 리파 측이 해당 이미지 활용에 대해 동의하지 않았다고 문제 제기를 했다. 이에 삼성전자는 즉시 해당 박스에 대해 교체 작업을 실시하고 리파 측과 대화에 나섰다.

삼성전자 관계자는 “리파 측과 최근까지 지속적으로 대화를 해왔으며 원만한 해결을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.