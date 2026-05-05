진료비 4년새 1400억원↑ 환자 수는 2020년 대비 3배

[헤럴드경제=이영기 기자] 국내 주의력 결핍 과잉행동장애(ADHD) 진료비가 최근 4년 사이 4배로 불어난 것으로 나타났다.

5일 연합뉴스에 따르면 건강보험심사평가원(심평원)이 집계한 지난해 국내 ADHD 진료비는 1909억원이다. 2020년(461억원) 대비 314%나 급증했다.

ADHD 환자 수는 같은 기간 7만9248명에서 26만251명으로 3.3배가 늘었다. 2024년 기준 환자 수는 10대(9만4233명)가 가장 많았고, 이어 20대(6만8816명), 9세 이하(5만648명) 등의 순으로 이어졌다.

ADHD는 소아정신과 영역에서 흔한 질환 중 하나다. 주로 주의 산만, 과잉 행동, 충동성이 나타난다. 7세 이전 아동 초기에 발병한다.

서울아산병원에 따르면 전 세계적 학령기 아동 청소년의 ADHD 유병률은 약 3∼8% 정도로, 국내에서는 초등학생의 5% 정도가 ADHD 증상을 겪는다.

ADHD의 발생 원인으로는 뇌 안에서 주의 집중 능력을 조절하는 신경전달물질의 불균형이나 주의 집중력·행동을 통제하는 뇌 부위 구조·기능의 변화 등이 꼽힌다.

자녀가 만약 산만하고, 인내심 부족이나 행동이 앞서는 모습을 보인다면 ADHD를 의심해 볼 수 있다.

ADHD는 성장하며 자연스럽게 개선되지 않고, 불안 장애나 반항 장애 등 다른 질환을 동반하기도 한다. 환자의 절반 정도는 성인기까지 증상이 남아있게 된다.

서울아산병원은 “ADHD에는 약물 치료가 가장 효과적으로, 환자의 80% 정도가 분명한 호전을 보인다”며 “ADHD 환아는 충동적이고 산만한 행동 때문에 야단이나 꾸중 같은 부정적인 얘기를 자주 듣는데, 이럴 경우 아이는 자신감이 떨어지기 때문에 부모나 교사는 칭찬거리를 찾아 최대한 많이 칭찬해 줘야 한다”고 설명했다.