유럽·아시아 주요 지역 20% 할인 5월 26일까지 예약 시 할인 적용 연말 성수기 차량 픽업까지 포함

[헤럴드경제=김명상 기자] 에이비스와 버젯렌터카가 한국인 해외 여행객을 겨냥해 여름 시즌 할인 프로모션을 실시한다. 이번 프로모션은 해외 여행 시 렌터카 예약 고객에게만 적용된다.

글로벌 렌터카 브랜드 에이비스와 버젯렌터카는 여름 시즌을 맞아 한국인 해외 여행객을 대상으로 유럽, 호주, 뉴질랜드, 아시아 지역에서 최대 20% 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 2026년 여행을 미리 준비하는 수요를 겨냥해 기획됐다. 이번 프로모션은 해외 여행 시 렌터카 예약 고객에게만 적용된다.

예약은 2026년 5월 26일까지 가능하며 차량 픽업은 2026년 12월 31일까지 이뤄진다. 연말 성수기와 장기 여행 일정까지 포함하는 기간으로 설정됐다. 할인은 해당 지역 참여 지점에서 적용되며, 에이비스는 AWD 코드 ‘E879600’, 버젯은 BCD 코드 ‘D950600’을 입력하면 혜택을 받을 수 있다.

에이비스렌터카 이용 고객은 대한항공 스카이패스 마일리지 최대 500마일 적립이 가능하다. 마일리지는 렌터카 반납일 기준 180일 이내 사후 적립 신청할 수 있다.

버젯렌터카는 가격 중심 소비자를 겨냥해 전 지역에서 요금 경쟁력을 강화했다고 설명했다. 에이비스와 버젯렌터카 한국사무소는 한국어 상담 서비스를 제공해 예약과 이용 과정에서 필요한 지원을 제공한다.

버젯렌터카 관계자는 “할인율보다 실제 결제 금액을 중시하는 고객들을 위해, 2026년 모든 지역에서 전반적으로 합리적인 요금 경쟁력을 확보했다”고 밝혔다.