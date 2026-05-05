“정확한 사고 원인은 예인 후 확인 가능”

[헤럴드경제=박병국 기자] 정부는 화재가 발생한 호르무즈 해협 내 한국 선박을 인근 항구로 옮긴 뒤 정확한 사고 원인 조사에 나선다고 5일 밝혔다.

외교부에 따르면 폭발·화재 사고가 발생한 선박에 탑승 중이던 한국 국적 선원 6명을 포함해, 선원 24명 모두 피해가 없는 것으로 확인됐다. 선박 내 화재도 진압됐다. 추가 피해는 없다.

다만 선박의 정상 운항 가능 여부는 아직 불확실하다.

정부는 인근 항구로 예인한 뒤 피해 상태 등을 확인하고 수리할 예정이다. 현재 예인선을 찾고 있어 구체적인 일정은 정해지지 않았다.

선박 피격 가능성도 제기되는 가운데, 외교부는 “정확한 사고 원인은 선박 예인 후 피해 상태를 확인하는 과정에서 파악할 수 있을 것으로 보인다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에서 “이란은 ‘해방 프로젝트’ 작전과 관련한 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”고 말했다.

앞서 지난 4일 오후 8시 40분께(한국시간) 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 한국 해운사 HMM이 운용하는 화물선(HMM NAMU)에서 폭발과 화재가 발생했다.

HMM에 따르면 선박 기관실 좌현 쪽에서 불이 났다. 선원들은 이산화탄소를 방출해 4시간가량 진화 작업을 벌였다. HMM 측은 이날 CCTV상 화재가 진압된 것으로 파악된다며 선박을 인근 두바이항으로 이동시킬 것이라고 밝혔다.

피격으로 의심되는 화재가 발생하면서 호르무즈해협에 묶인 한국 선박의 안전에 대한 우려는 커지고 있다. 해양수산부에 따르면 현재 호르무즈 해협 안쪽에서 발이 묶인 한국 관련 선박은 모두 26척이다. 승선 중인 한국인 선원은 123명이다.